Dopravní omezení se v Českých Budějovicích rychle střídají. Od 1. května začne v Novohradské ulici stavba poslední části kruhové křižovatky nad budoucí dálnicí D3. Od 25. dubna je z části Vrbenské jednosměrka. Od 3. května se má ale pro osobní vozidla otevřít silnice mezi jihočeskou metropolí a Včelnou. Od stejného data je třeba počítat s omezeními v Novohradské, kvůli stavbě kruháče nad dálnicí. A do centra města se chystají i běžci.

V českobudějovické Novohradské ulici už nyní řidiči při cestě do Trhových Svinů jezdí po jedné třetině budoucí kruhové křižovatky nad dálnicí D3. Další část kruháče slouží těm, kteří jedou z Novohradské do Starých Hodějovic. Od 1. května se stavbaři pustí do posledních prací a kruháč by měli dokončit.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR budou dokončovací práce rozděleny na více etap. Jen v několika z nich by pak měl být provoz v Novohradské omezen tak, že průjezd bude možný jen na semafory. Práce by měly skončit do 31. května 2023.

Vrbenská už je užší

S omezením už několik dnů musejí řidiči v Českých Budějovicích počítat ve Vrbenské ulici, která se zhruba v délce 400 metrů stala jednosměrnou. Pro soukromého investora se v lokalitě staví objekt, pro který se po napojení inženýrských sítí obnovuje povrch komunikace. Jednosměrka je průjezdná od křižovatky s Vodní ulicí směrem k ulici Hraniční.

Změny ve Vrbenské se dotýkají i cestujících MHD. Autobusové zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny obsluhované linkou MHD č. 6 zůstanou ve směru na Dobrou Vodu cestujícím zachovány. Ve směru z Dobré Vody do města bude linka č. 6 odkloněna z Hlinecké ulice po objízdné trase. Ta vede ulicemi Heleny Malířové, Josefa Hory a Dobrovodská a pro tento směr budou zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny zrušeny. Náhradní zastávky jsou na objízdné trase. Omezení se dotýká i dalších ulic v lokalitě. Pro zajištění bezpečného průjezdu autobusů budou ulice Heleny Malířové a Josefa Hory jednosměrné, což umožní zachování parkování na jedné straně komunikace.

Práce ve Vrbenské ulici mají skončit do 30. září 2023.

Volno na Včelnou

Další omezení přibude ve Včelné. Kvůli plánované opravě bude od 3. května 2023 úplně uzavřen železniční přejezd ve Včelné na trase mezi Včelnou a Boršovem. Současně dojde k uzavření silnice mezi Včelnou a Boršovem, ale v koordinaci se stavbou Jižní tangenty.

Pro spojení mezi Českými Budějovicemi a Včelnou už by měl začít také od 3. května 2023 fungovat kruhový objezd na Jižní tangentě na okraji katastru krajského města. Část Včelné a Boršov nad Vltavou za železničním přejezdem budou zpřístupněny z Lidické po kruhovém objezdu a dále po místních komunikacích obcí Včelná a Boršov nad Vltavou pro vozidla do 3,5 tuny. MHD do Boršova bude vedena po Jižní tangentě na silnici I/3. Práce na přejezdu mají skončit do 30. května 2023.

Řidiči by především měli věnovat pozornost místnímu dopravnímu značení.

Z důvodu uzavření železničního přejezdu na Včelné do 29. 5. 2023 bude komunikace Jižní tangenty mezi okružními křižovatkami na konci Lidické a na silnici I/3 využívána nyní pouze pro autobusovou dopravu a rovněž bude využívána stavbou pro vývoz přebytečné zeminy. Podle Hany Brožkové, tiskové mluvčí krajského úřadu, se zároveň ke 3. květnu vrátí do svých původních jízdních řádů veškerá autobusová doprava, kterou postihla omezení při stavbě kruhové křižovatky mezi Včelnou a Českými Budějovicemi. "Věříme, že její otevření zlepší dopravní situaci v této části města Českých Budějovic a i okolních obcí," doplnila Hana Brožková. Jižní tangenta jako celek se má otevírat na konci června.

Chystají se i běžci

V centru Českých Budějovic bude v blízké době ještě jedno nové dočasné dopravní omezení. Souvisí s akcí Barvám neutečeš. V ulicích Biskupská, Sokolský ostrov, Stromovka, Zátkovo nábřeží, Střelecký ostrov a U Lučního jezu jsou pro zajištění bezpečnosti účastníků sportovní akce připraveny úpravy od 5. do 6.května. Úplně uzavřena zůstane v sobotu 6. května od 13 do 14 hodin ulice Biskupská a Železný most (dopravní značení v Biskupské bude po proběhnutí závodníků neprodleně odstraněno, aby byla ulice průjezdná). Od 6 do 17 hodin se zavřou některé stezky na Zátkově nábřeží, Střeleckém a Sokolském ostrově, v parku Stromovka, dále lávky U Lučního jezu, Na Dlouhé louce a přes slepé rameno. Objízdné trasy nejsou stanoveny.