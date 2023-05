V Týně provizorně přes Vltavu

Jednou z vedlejších, ale přesto důležitých tras je silnice 105, která vede od Budějovic na Týn nad Vltavou a pak dále k Milevsku. V Týně se letos chystá zahájení rekonstrukce Nového mostu přes Vltavu. Pro místní má při úplné uzavírce mostu sloužit provizorní přemostění postavené níže po proudu. Realizace provizorního mostu v Týně nad Vltavou bude zahájena přibližně v polovině května, stavební práce na odstranění nosné konstrukce Nového mostu budou zahájeny v půlce července. Doba realizace rekonstrukce mostu je odhadována do srpna 2024, náklady mají být zhruba 191 milionů korun.

V Týně se chystá rekonstrukce a uzavírka mostu přes Vltavu.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Oproti původním plánům přibude na provizorním přemostění další jízdní pruh a samostatný chodník pro pěší. Úprava akce si vyžádá navýšení nákladů o více než 23 milionů korun. Jak upozornil už dříve hejtman Martin Kuba, rozhodl se kraj k tomuto kroku zejména proto, aby lidé nemuseli čekat v nekonečných kolonách u jednosměrného průjezdu řízeného střídavým semaforem.

Průzkum pro hlubinné úložiště v Temelíně narazil

„Do kalkulace stavebních prací by se neměl započítávat jen stavební materiál, všechen ten beton a železo. Musíme myslet hlavně na to, že největší cenu má čas. V tomto případě čas lidí, kteří čekají v kolonách místo toho, aby byli se svými nejbližšími. Sportovali, bavili se, pracovali. A právě za to musíme být připraveni zaplatit nějaké peníze navíc,“ vysvětlil hejtman Kuba, když Rada Jihočeského kraje před časem schválila rozšíření stavebních prací o další jízdní pruh a chodník.

Jak následně upozornil jeho náměstek pro investice Tomáš Hajdušek, Ředitelství vodních cest (ŘVC) chystá pro rok 2024 vlastní investiční akci. "Jedná se o zvednutí ocelového mostu přes Vltavu, který je ve vlastnictví města Týn nad Vltavou. Museli jsme se s naší akcí této skutečnosti přizpůsobit," doplnil Tomáš Hajdušek.

Oprava mostu v Hrdějovicích

K oblíbeným místním trasám patří cesta z Budějovic přes Hrdějovice do Hluboké nad Vltavou. Hrdějovický most přes potok Kyselá voda ale bude od 24. dubna do 30. října kvůli celkové obnově úplně uzavřen. Pro pěší už vznikla náhradní lávka. Zastávky autobusové linky č. 6 na návsi zůstanou zachovány, pouze dojde k jejich posunu. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny povede obousměrně po budějovické Pražské třídě přes kruhovou křižovatku u Makra do Hrdějovic. Řidiči vozidel do 3,5 tuny mohou v obou směrech využívat komunikaci v ulici Jubilejní / Nemanická na katastru obce Hrdějovice.

K uzavírkám na Českobudějovicku přibyla koncem dubna úplná uzavírka mostku přes Kyselou vodu v Hrdějovicích. Pro pěší je připravena náhradní lávka.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Rekonstrukci mostu si vyžádal jeho špatný stav. "Most je zařazen v bílé knize kvůli zhoršujícímu se stavu, především narušení nosné konstrukce v podobě četných příčných trhlin a průsaků vody a zkorodovaných ocelových nosníků. Směrové a šířkové poměry mostu jsou rovněž nevyhovující," uvedla k opravě již dříve pro Deník mluvčí krajského úřadu Hana Brožková. Předpokládané náklady činí 17 878 000 00 korun bez DPH.

Budějovice přidají náměstíčku na sídlišti Vltava bílý baldachýn

Stavební stav spodní stavby mostu je klasifikován stupněm IV – uspokojivý a stav nosné konstrukce je klasifikován stupněm V – špatný. Při realizaci stavby dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení novým, hlubině založeným mostem s monolitickým železobetonovým rámem. Součástí stavby budou vedle přeložky vodovodu a úpravy veřejného osvětlení, které jsou součástí předmětu veřejné zakázky, i přeložky sdělovacích kabelů CETIN a přeložky kabelu nízkého napětí společnosti EG.D. Celková délka úpravy komunikace je v délce 83,08 m.

U Dubného a v Ledenicích

Podle technicko-správního náměstka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimila Zikmunda se ještě chystá na silnicích ve správě kraje oprava mostu přes přepad Dubenského rybníka, a sice za úplné uzavírky. Předpokládaná doba realizace je čtyři měsíce od května do září a odhadovaná cena činí 9,5 milionu korun.

Oprava čeká most v Ledenicích na příjezdu od Budějovic přes místní vodoteč. Úplná uzavírka by měla být pět měsíců, ale teprve se bude soutěžit zhotovitel. Předpokládaná doba realizace je od června do listopadu.