Římov - Pro konečnou úpravu zdí vybrali památkáři opět zednickou lžíci

Most u Římova po velké rekonstrukci. | Foto: Deník / Edwin Otta

Památkově chráněný most přes Malši u Římova se měl po velké opravě, kterou financoval Jihočeský kraj, otevírat původně na konci srpna. Silnici nad řekou ale uvedou do provozu mnohem dříve. Pro spoustu řidičů to bude znamenat konec zdlouhavých objížděk.