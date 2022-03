Například v hospodě Na Zlaté Stoce v Litvínovicích je v nabídce řízek standardně v menu každý pátek. Podle nájemce Jana Hrdého si může host vybrat, jestli si dá vepřový nebo kuřecí o váze 200 gramů nebo mix, kdy každý kus váží 100 gramů. "Příloha je buď bramborový salát nebo brambory," říká Jan Hrdý s tím, že v menu je polévka dle denní nabídky a k tomu i "doplněk" z baru. Tam si lze, pokud má host menu, vzít jablko nebo jiné ovoce, tatranku nebo sušenku, také podle denní nabídky. "Jdeme vstříc zákazníkům," zdůrazňuje Jan Hrdý. Menu je stavěné ve třech cenách. Za 99 korun se dá objednat třeba rizoto, za 115 korun například maso s omáčkou a knedlíkem a za 125 korun už se na stůl dává něco, co se blíží minutkové kuchyni, například zmíněný řízek. "Každý den je takhle menu postavené," říká nájemce hospody.

Hospoda Na Zlaté stoce v Litvínovicích nedaleko Českých Budějovic nabízí v menu řízek pravidelně v pátek.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Nové ceny platí měsíc

Aktuální ceny jsou zhruba měsíc zvýšené. "Vloni byly o deset korun níž," zmiňuje Jan Hrdý s tím, že jedno menu ale nadále drží pod "stovkou". Staré ceny byly 95, 105 a 115 korun. Jan Hrdý míní, že vyšší cena návštěvnost zase tolik neovlivňuje. "Spíš si lidé raději připlatí za lepší jídlo," popisuje svou zkušenost Jan Hrdý a připojuje, že to vidí i podle objednávek ze stálého jídelního lístku.

Daleko větší vliv mají různá omezení, která souvisela s koronavirem. Spoustu lidí vyhnala z hospod podle nájemce litvínovického podniku na dlouhou dobu různá opatření a zákazníci se vracejí jen pomalu. Na Zlaté Stoce stojí na obědech. "Z devadesáti procent k nám chodí chlap z vedlejších firem," říká o hlavní skupině hostů Jan Hrdý.

Doufají v lepší časy

Nad vodou drželo hospodu výdejové okénko a rozvoz jídel, třeba i pro důchodce. Pomohlo snížení nájmu od obce. Jinak by se nedalo vyjít. Propady na jídlech byly o 30%, na tržbách o 50%, na obědy už se lidé vracejí, ale večer do hospod ne. "V pondělí a ve středu máme večer zavřeno, v sobotu celý den," líčí současné poměry Jan Hrdý, který hospodu v Litvínovicích provozuje pět let. Doufá ale, že lidé začnou zase chodit na akce, až to bude možné. Na Zlaté Stoce to bude třeba pivní košt nebo gulášová soutěž. Zavření hospod v zimě a úbytek plesů nebo firemních akcí znamenaly veliké ztráty.

Kompenzace od minulé vlády byly rychlejší a pomohly, na ty současné se zatím čeká, navíc se měnily jejich podmínky, protože se střídáním vlád se upravují i pravidla kompenzací. "Musíme bojovat," říká ale Jan Hrdý a doplňuje, že všichni hospodští čekají na jaro, až se otevřou předzahrádky.

V Týně nad Vltavou

Momentálně ale jsou pro většinu hospod klíčové obědy a těm vládne nabídka v rámci menu. Lepším reprezentantem menu je výše zmíněný řízek. Ve vltavotýnské Malostranské restauraci vyjde v rámci menu vepřový řízek s přílohou a s polévkou na 139 korun. Řízek bývá součástí menu jednou týdně většinou v pátek.

V českobudějovické restauraci U Černého koníčka stojí polední menu, tedy hlavní jídlo a polévka 148 korun. Součástí menu bývá i vepřový nebo kuřecí řízek, ale ne každý den. Každou středu si zde mohou hosté dát řízek včetně přílohy za 124 korun. Podle Karla Sarauera, nájemce restaurace, zde oproti loňsku zdražili o 15 korun. "Zdražili všichni, lidé chodí stejně," odpověděl Karel Sarauer na dotaz, jestli se zdražení projevilo na početnosti hostů v rámci oběda.

Hospoda U Černého koníčka v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Obědy se drží, večerní provoz je slabý

Stejně jako ostatní podnikatelé v gastronomii ale Karel Sarauer vnímá, že hostů ubylo obecně. "Určitě si lidé odvykli chodit do hospod. Už je to bez omezení, ale lidé nechodí. Na polední jídla jakž, takž," říká Karel Sarauer, ale vzápětí doplňuje, že odpolední a večerní provoz je slabý a propad je znát zejména v týdnu.

V Trhových Svinech v Restauraci Penzionu Centrum nabízejí v menu polévku a dvě až tři jídla za cenu 112 korun. Součástí menu, podle toho, jaká je denní nabídka, může být podle provozovatele Marka Pokorného i smažený řízek s přílohou. Pokud je součástí menu, tak má ale řízek 120 gramů. Pokud si objednává host běžně řízek z jídelního lístku, tak má gramáž 150 gramů a stojí 150 korun plus se platí příloha dle výběru.

Problémy v oboru se násobí

V restauraci zdražili ve srovnání s loňským rokem asi o 10%. "Vstupy vás donutí, pak musíte zdražit," poukazuje Marek Pokorný na rostoucí náklady počínaje cenami potravin a konče energiemi. Mělo to negativní vliv na zákazníky, ale hlavně se podle Marka Pokorného obor dlouhodobě potýká s problémy, které se kupí a jejich vliv se načítá.

"Je to jedno s druhým, říká Marek Pokorný. Následně poukazuje na obecnou nejistotu ohledně ekonomického vývoje, na zdražování energií i na dlouhé uzavření gastroprovozů kvůli koronaviru. V neposlední řadě pak vznikly "garážové" výčepy, kde se pivo pije mimo hospody nebo si lidé zvykli prostě pít doma. A každý z těchto faktorů ubere část zákazníků.

Změna pravidel

Marka Pokorného mrzí, že i když ztráty v oboru jsou zřejmé, a zásadně jsou ovlivněné nuceným uzavíráním restaurací, jsou nově stanovené výrazně přísnější limity na podporu podnikatelům. Od 22. listopadu loňského roku byly hospody uzavřené a postupně pak otevírané třeba pro hosty očkované proti koronaviru. "Kontrolovali jsme certifikáty, tečku, dodržovali jsme všechna pravidla," zdůrazňuje Marek Pokorný. Omezení hostů ale znamenalo propady na tržbách o 40%, podnikatel proto očekával náhradu, protože byla slíbena při propadu o 30% tržeb. Podle nynějších pravidel ale bude nárok vznikat jen při ztrátě 50% a větší. "A já se na to nedostanu," říká Marek Pokorný. Dopadne tak hůře, než třeba podniky, které si s dodržováním předpisů hlavu tolik nelámaly, ale díky tomu jim třeba tolik neklesly tržby.

V oboru už trvají problémy s rentabilitou přes dva roky a mnozí podnikatelé už museli skončit, ti zbylí jen doufají, že se situace obrátí letos konečně k lepšímu.