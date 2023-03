Za 148 korun pravidelně v rámci středečního akce nabízejí řízek (150 gramů) v restauraci U Černého koníčka v Českých Budějovicích. "Střídáme kuřecí a vepřový," říká nájemce restaurace Karel Sarauer s tím, že cena je včetně přílohy - brambor nebo bramborového salátu. V rámci nabídky minutkové kuchyně vyjde řízek v této restauraci zhruba na 200 korun. O řízek ve středeční akci je podle Karla Sarauera mezi hosty zájem. "V pátek máme smažený sýr, o ten je taky velký zájem," říká Karel Sarauer a připojuje, že pro středeční řízek v akci cenu nezvedali. Jinak ale museli zvýšit ceny kvůli všeobecnému zdražení vstupů.

Návštěvnost jako na houpačce

Návštěvnost restaurace v poslední době připomíná houpačku. "Před covidem to bylo něco úplně jiného. Dělali jsme 300 obědů, restaurace byla prakticky plná. Po covidu se to lehce vrátilo, i když ne na stejnou úroveň. Po novém roce je to ale bída. Lidé šetří na všem. Jsou dny, kdy je slušná návštěvnost a dny, kdy je to slabší. Ta pravidelnost tam není," říká Karel Sarauer.

V Malostranské restauraci v Týně nad Vltavou zdražili řízek v menu oproti ceně před rokem o deset korun. Teď vyjde v menu na 149 korun. V nabídce bývá podle provozovatele restaurace Miroslava Jedličky kuřecí nebo vepřový. Pravidelně v pátek. Druhým nejprodávanějším jídlem je smažák. To jsou v Týně nad Vltavou u hostů restaurace nedaleko autobusového nádraží vládci české kuchyně. Zvýšení ceny si vynutilo zdražení vstupů.

Dětská varianta

Kvůli zdražení energií a dalších vstupů museli zvednout i ceny v Penzionu Restauraci Centrum na Žižkově náměstí v Trhových Svinech. Zdražení si vynutily dražší vstupy. Především plyn, na kterém v restauraci vaří. Před rokem vyšlo menu třeba na 122 korun, podle nabídky. Letos na konci února byly třeba v menu jako hotovky vepřové ledvinky na cibulce s rýží za 122 korun, zapečené těstoviny s uzeným masem a okurkou potom za 129 korun a smažený camembert s brusinkami a hranolky za 149 korun.

Pokud je řízek v menu, pohybuje se cena podle Marka Pokorného, nájemce restaurace, kolem 140 korun za řízek i s přílohou. Jako minutka stál kuřecí řízek (150 gramů) bez přílohy 170 korun. V nabídce je také dětský řízek (80 gramů) už s přílohou za 135 korun.

V únoru poznali úbytek hostů i v Trhových Svinech. "Loňský rok byl celkem dobrý. I v lednu to ještě šlo," říká k návštěvnosti restaurace Marek Pokorný, ale v únoru, možná ve spojení s masopusty a plesy, měli hostů méně než obvykle.

Dvě stě gramů

V hospodě Na Zlaté Stoce v Litvínovicích mají XXL řízek tradičně v páteční akci v menu (200 gramů), na výběr je kuřecí nebo vepřový a s přílohou a polévkou vyjde na 140 korun. Což je dražší varianta menu, které tady mají za 119, 130 a 140 korun. V meziročním srovnání se cena jednotlivých menu zvedla o 15 až 20 korun. Za 119 korun nabízeli Na Zlaté stoce na začátku března v menu ovarový bok s křenem, hořčicí, chlebem a polévkou, dále pak za 130 korun masovou kouli v rajské omáčce s houskovým knedlíkem nebo těstovinami a polévkou. "Zdražily hlavně energie," vysvětluje nájemce hospody Jan Hrdý a připojuje, že měsíční zálohy má aktuálně 15 000 korun, na elektřinu 12 000 korun a na vodu 8 000 korun. Ceny zvýšili i dodavatelé nápojů a jiní…

"Jsme v tom kolečku, co vytváří stát. Inflace roste. Státní sféra si přidává, my na to musíme vydělat a baví nás to čím dál víc," neskrývá ironii v závěrečné poznámce Jan Hrdý. Přitom třeba pivovary zdražují pivo v sudech, ale v akcích se lahvové drží stále nízko. Výsledek je pro hospodské tristní. "Točené stojí třikrát tolik, co lahvové," říká Jan Hrdý a dodává, že návštěvnost hospody večer je tak špatná, že na několik dnů v týdnu musel večer zavřít, protože se vůbec nevyplatilo mít otevřeno. "Spousta hospod se zavřela," připomíná důsledky současné situace Jan Hrdý. Dříve měli v nabídce pět druhů piv, Platan 10°, 11°, Kozla 11°, Plzeň 12° a Budvarský kroužek, z nich vypadla Platan 11°, protože i v malých sudech zůstávalo pivo dlouho, Budvar se naráží jen na víkend.

Tichý "rakouský" model

Na Zlaté stoce se drží jen díky obědům a jejich rozvozu do několika firem. A pak díky zvláštním akcím, třeba soutěži o krále gulášů. Akcí ale nemůže být podle Jana Hrdého moc, lidé přijdou, když je tak jedna za měsíc. Podnikatel působí v hospodě šest let a letos ho čeká výběrové řízení na další období. Obecně se ale obává, že Českou republiku čeká v gastronomii "rakouský" model. Hospody v týdnu zavřené a otevírající hlavně na víkendy.

Někteří z oslovených restauratérů nevyloučili, že ještě na jaře budou muset sáhnout ke zdražení, pokud bude pokračovat zvyšování cen energií, surovin nebo pokud budou chtít přidat zaměstnancům, aby se vyrovnali s inflací.