Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydává v posledních dnech výstrahy pro veřejnost týkající se zvýšeného rizika výskytu požárů v přírodě. Ve čtvrtek 1. června vyhlásil nízký stupeň nebezpečí také na území Jihočeského kraje, konkrétně na Strakonicku, Písecku, Táborsku a části Českobudějovicka.

Požár v přírodě, ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak vysvětluje tiskový mluvčí ČHMÚ Janek Doležal, srážky se v minulém týdnu pohybovaly pod lokálním průměrem. „V průměru šlo pouze o 5 mm srážek, a to je pouze kolem 30 procent normálu pro toto období,“ upozorňuje. Hydrologické sucho zatím ale nehrozí.

U půdního sucha se ale ke zhoršené situaci v severozápadních a západních Čechách přidaly i části jižních Čech. „Vyšší teploty zvyšují také půdní výpar, a proto se riziko půdního sucha zvyšuje,“ podotýká Doležal.

Čemu se vyvarovat?

● Zvýšené riziko vzniku přírodních požárů souvisí s povětrnostními podmínkami. V období sucha a horkého počasí se tak logicky zvyšuje i riziko vzniků požárů, suchá vegetace, vyprahlá půda bez dostatku vlhkosti tvoří ideální podmínky pro šíření ohně.

● Silný vítr riziko také zvyšuje. Suchá tráva, keře i stromy jsou také bez dostatku vlhkosti živnými podmínkami k šíření ničivého živlu. ● Příčinou požáru může být blesk, ale i negativní lidská činnost, rozpálené zemědělské stroje, nedbalé zacházení s ohněm, technické závady, úmyslné zapalování ohňů v lesích a na loukách, špatné zacházení s grilem, či odhazovaní nedopalků.

Jaké je aktuálně riziko požárů? Interaktivní mapu najdete zde.

Jasno až polojasno má být na území jižních Čech do neděle 4. června, nejvyšší denní teploty se budou držet v rozmezí 20 až 24 stupňů Celsia. „Oblačno a místy přeháňky by se mohly dostavit v pondělí 5. června,“ informuje českobudějovická meteoroložka Eva Plášilová z ČHMÚ, že by se mohl dostavit spásný déšť. Denní teploty však zůstanou vysoké, 21 až 25 stupňů Celsia.

„V úterý už Jihočeši mohou očekávat oblačnost, místy přeháňky i bouřky,“ dodává. Zvýšené riziko požárů v kraji platí od pátku na území Strakonicka mimo Vodňansko, po celém Písecku a Táborsku, i na Vltavotýnsku v českobudějovickém okrese.