Pojďme se společně ohlédnout za rokem 2023 a v ročence Deníku si připomenout, co všechno Jihočeši v uplynulých měsících prožili.

Uzavření poštovní pobočky v obchodním centru v Českém Vrbném. | Foto: Deník/Edwin Otta

Čtvrt století uplynulo od srážky dvou stíhaček nad Českými Budějovicemi. Ve čtvrtek 8. června si Budějčáci připomněli 25 let od letecké nehody. Tehdy se ve vzduchu nad krajskou metropolí srazily dva nadzvukové letouny MiG-21.

Hořící peklo. Budějovice si připomínají 25 let od srážky stíhaček nad sídlištěm

Chlap s mačetou překvapil v pátek 16. června personál psychiatrického oddělení českobudějovické nemocnice. Než jej zpacifikovali, stačil čtyři zaměstnance, tři sestry a jednoho sanitáře, zranit. Skončil v rukou policistů.

Muž mačetou v budějovické nemocnici zranil čtyři zdravotníky, byl na návštěvě

Doudleby na Českobudějovicku se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023. Tradiční dobrou zprávu i se srdečnou gratulací telefonoval náměstek hejtmana Pavel Hroch starostovi Zdeňku Šmídovi v pondělí 26. června.

Doudleby se staly Vesnicí roku Jihočeského kraje 2023

Nedaleko staveniště nového dálničního tunelu Pohůrka se v Českých Budějovicích nacházely velké boxy, které vzbudily mnohé dohady.

Chladicí boxy v Dobrovodské ulici v Budějovicích nouzově využívá pohřební služba

V pátek 30. června začalo na ministerstvu kultury v Praze slavnostní vyhlašování vítěze finálového souboje o titul Evropské hlavní město kultury 2028. Ve finálovém souboji České Budějovice porazily Broumov a budou tak v roce 2028 jedním ze tří Evropských hlavních měst kultury.

Budějovice se stanou hlavním kulturním městem Evropy, místní oslavují

Jedna hodina. Takový časový limit dostaly na poslední den svých služeb poštovní úřadovny určené ke zrušení. V Českých Budějovicích jich státní firma zrušila pět.

V Českých Budějovicích zrušili pět poštovních poboček

V rámci výjezdního zasedání vlády na jihu Čech přijeli ve středu 7. června do strakonické nemocnice ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a ministr financí Zbyněk Stanjura.

VIDEO: Ministři ve strakonické nemocnici. Válek žertoval na adresu Stanjury

Dřív než za deset let nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově nebude. Alespoň to řekl po jednání Vlády ČR ve Vimperku jihočeský hejtman Martin Kuba. Upřesnil, že otáčko by do té doby mělo zůstat tam, kde je.

Vláda jednala ve Vimperku, přidá peníze na evropské město kultury

Bezmála dvě stě padesát metrů do nebe mají čnít tři větrné elektrárny, které by mohly vyrůst nedaleko Vyššího Brodu. Vidět mají být i z Přízeře, části Rožmberka nad Vltavou, a právě tam měli namířeno občané obou měst a okolí.

Nad Vyšším Brodem mají vyrůst tři větrné elektrárny. Byla veřejná prezentace

Nová parkovací plocha s šedesáti místy v ulici Na Pěníku v Písku je hotová. Hotové je také napojení na Topělec. Chystaný skatepark v sousedství zatím není na pořadu dne.

Sídliště Portyč má 60 nových parkovacích míst. Hotová je i propojka na Topělec

Návrh na přejmenování ulice Rudé armády v Sezimově Ústí příliš velkou podporu mezi jejími obyvateli nezískal. Většina se v anketě postavila proti.

VIDEO: Návrh na přejmenování ulice Rudé armády mezi místními podporu nezískal

Stačilo pár desítek minut a řada rodin z Děbolína u Jindřichova Hradce měla opravdu neklidný červnový večer. Přišel totiž přívalový déšť a voda ze dvou rybníků hned za vesnicí směrem na Matnou přetekla a s bahnem z polí se valila vesnicí.

VIDEO: Obyvatelé Děbolína uklízejí po bleskové povodni. Bojí se, že přijde znovu