Základní školy také na Českobudějovicku po dvou měsících otevřely dveře i nižšímu stupni.

Návrat dětí do ZŠ Bezdrevská. | Video: Deník/ Kamila Dufková

Prvňáka Lukáše Krause odvedla maminka Veronika do školy ZŠ Bezdrevská sama. „Už jsem se těšil, bylo to doma už moc dlouhé,“ říká prvňáček. Děti před školou ve skupinách učitelé nevyzvedávali, aby se netvořily hloučky. Mezi půl osmou a osmou chodily do školy průběžně samy. „Ne tak u sebe,“ upozorňují učitelky na chodbě krátce po půl osmé ráno, kdy se žáci začali přicházet do školy. „Vy můžete, vy jste sourozenci,“ dodává zástupkyně Jelena Hrdinová.