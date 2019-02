České Budějovice – Početnější ročníky se začínají přelévat z mateřinek do základek a bojuje se o místa. Už před sedmou hodinou ráno přišla kvůli zápisu do základní školy v Dukelské ulici Romana Šimečková, matka předškolních dvojčat Davida a Terezy.

Není ze spádové oblasti ZŠ Dukelská, a proto obětovala celý den, aby u zápisu byla první v pořadí. Podařilo se jí to. „Stáli jsme fronty na školky a teď stojíme fronty na školy," povzdechla si Šimečková z Nových Homol, jejichž školský obvod spadá do ZŠ Nerudova. „Nerudovka pro nás není moc dobrá kvůli dojíždění, nejede tam přímý spoj, děti by musely přestupovat a je to daleko, takže preferujeme Dukelskou," vysvětluje Eva Kostrounová, také z Nových Homol, která se s manželem ve frontě na zápis střídala už od 8.15 hodin.



Rodiče si tu ráno sami zavedli pořadníkový list, jednoduchý prázdný papír, na nějž se zapisovali podle toho, jak přišli. „Nechtěli jsme, aby tu byl pak mazec a předháněli nás ti, co přijdou poslední," řekla Kostrounová. Pořadí u zápisu je totiž jedním z kritérií pro přijetí.



Pořadová čísla začali pracovníci školy rozdávat těsně před začátkem zápisu ve dvě hodiny. „Přednost mají děti z našeho školského obvodu, dalším kritériem je pořadové číslo plus sourozenec na škole a třetím kritériem je pořadové číslo," sdělila ředitelka školy Marie Kocurková.

V loňském roce měla škola dvojnásobný převis žadatelů. „Museli jsme odmítnout čtyřicet dětí, což je dost. Letos můžeme přijmout 75 dětí do tří tříd. Dopředu ale nevíme, jaký bude zájem. Neznáme počty dětí z našeho obvodu, tak ani nevíme, kolik budeme moci přijmout dětí z okolí," dodala Kocurková .



„Naše šance jsou padesát na padesát. Byli jsme tu i loni a nedostali jsme se. Tím pádem jsem požádala o odklad a zkoušíme to zase. Když se nedostaneme, půjdeme do Boršova," nastínila Eva Kostrounová, maminka předškolačky Vanesky. „Hodně se těším. Umím už napsat děda a Vaneska," pochlubila se vzápětí předškolačka, mezi jejíž záliby patří i hra na flétnu.

Plná chodba

Fronty na chodbách měli včera i v Jírovcově a Nové ulici, na pracovištích českobudějovické ZŠ a MŠ J. Š. Baara. První rodiče se dokonce objevili už po sedmé hodině ráno, jak upozornil ředitel školy Vladimír Čunát. To byla ale výjimka. Zájemců o zápis však postupem času přibývalo a ve 13 hodin, kdy začínala registrace dětí, už bylo přízemí budovy v Jírovcově ulici plné. „Vstupní chodba byla plná, před začátkem zápisu už tu odhadem čekalo dvacet rodičů," řekl Deníku Vladimír Čunát. Velkému zájmu odpovídalo i nasazení učitelů. Jen v hlavní budově se zápisu věnovali na pěti místech.



V „Baarovce" letos chtějí otevřít tři třídy, stejně jako vloni. „Momentálně máme v prvních třídách téměř 70 dětí," uvedl Čunát s tím, že do tří tříd lze přijmout až 75 dětí. „Když by byl zájem větší, tak to budeme řešit. Krajní varianta je, že bychom nepřijali děti, které nejsou z našeho obvodu," řekl ředitel školy známé třeba folklorním souborem. Pokud by se ale jen ze samotného spádového obvodu hlásilo více než zmíněných 75 dětí, tak by bylo v možnostech školy otevřít ještě jednu třídu. Kdo je ze spádového obvodu, toho totiž musí školy přijmout. Do „Baarovky" patří část dětí z Budějovic a nově zde mají spádový obvod také obce Vrábče a Nedabyle. Potřebné prostory pro třídu by se našly.



Dnešní zápis by měl ale podle ředitele „Baarovky" mít klidnější ráz. „Předpokládám, že v pátek to bude ve větším klidu, kdo se bál, že se na něj nedostane, přišel už ve čtvrtek," poznamenal Čunát.