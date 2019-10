Diskusní pořad s názvem “Tři generace – jeden národ?“ se uskutečnil v pátek v Kruhovém sále Zastupitelstva Jihočeského kraje pod vedením lékaře Martina Jana Stránského.

Rodiny diskutovaly o tom, jak vidí sebe v současné společnosti. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Dvě rodiny se v pátek setkaly, aby v rámci pilotního projektu odpovídaly na otázky, co pro ně znamená být Čechem. Lékař Martin Jan Stránský, který diskuzi vedl, projekt komentoval: „Prožíváme velice významné třicáté výročí, jak výročí svobody, tak výročí normalizace. Hledáme odpověď na otázku, co to znamená být Čechem skrze pohled uvnitř jednotlivých rodin,“ vysvětlil.