Příští rok budete moci vybírat z několika velkých tradičních kulturních událostí, jejichž přípravy jsou již v plném proudu. Některé festivaly již potvrdily první účinkující. Mezi akcemi roku 2024 se chystají i novinky.

Otáčivé hlediště v Krumlově chystá romantický příběh Rozum a cit. | Foto: Jihočeské divadlo

V krajské metropoli patří mezi nejoblíbenější kulturní akce festival na slepém rameni Malše Múzy na vodě. Návštěvníci si v roce 2024 už po dvacáté poslechnou koncerty odehrávající se na pontonu na řece. Náměstkyně primátorky pro kulturu Zuzana Kudláčková říká: „Byť nemůžu zatím prozradit jednotlivé interprety, mohu slíbit, že to bude jedinečné a skutečně veliké.“ Zve také na novinku, divadelní festival Jižní Svéráz. „Jde o první velký projekt pod hlavičkou Evropské hlavní město kultury. Jeho nultý ročník nabídne divadelní umění na netradičních místech, například parníku či v Malém pivovaru,“ přibližuje Zuzana Kudláčková projekt, který začne 17. května a potrvá až do září.

Rozum a cit

Součástí festivalu jsou i představení Jihočeského divadla, mezi nimi také představení, které chystá činohra před otáčivé hlediště v Českém Krumlově, romantický příběh Rozum a cit na motivy románu Jane Austenové. Premiéra připadá na 1. června. Představení budete moci navštívit ještě do 23. června. Hru připravuje současná šéfka činohry a od ledna nastupující ředitelka Jihočeského divadla Martina Schlegelová. „Romány Jane Austenové se svým duchem naprosto hodí do prostředí krumlovského parku. Je možné plně využít kouzlo, které toto místo má, aniž bychom do něj museli zasahovat, proměňovat ho v něco jiného. Kromě toho jsou její příběhy plné lásky, romantiky a chytrého humoru a v tomto smyslu nestárnou,“ vysvětluje, proč s dramaturgyní Olgou Šubrtovou zvolili právě Rozum a cit. Jakým stylem tvůrci látku pojali? „Inspirovali jsme se svižným ‚filmovým‘ vyprávěním, používáme také velmi výrazně zvukovou složku - nejen hudbu, ale i práci s mluveným slovem,“ přibližuje Martina Schlegelová a pokračuje: „Stejně tak jsme nepodcenili výtvarnou složku, která přestože pracuje s historickou zahradou velmi citlivě, je krásná. Herci a herečky se učili jezdit na koni, jezdí nám tam kočáry… Celkově jsme se snažili, aby se divák na chvilku ocitl uprostřed světa románů Jane Austenové a mohl si ho naplno vychutnat.“

Šéfka činohry Jihočeského divadla Martina Schlegelová.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Husiti s Farnou a Ledeckým

V období husitů se ocitnete od 13. do 15. září na festivalu Táborská setkání v Táboře. Pořadatelé potvrdili, že na 33. ročníku vystoupí Česká slavice roku 2023 Ewa Farna a přijede i zpěvák Janek Ledecký. Další dramaturgie se podle Jany Lorencové, vedoucí oddělení kultury v Táboře, připravuje. „Návštěvníci se mohou těšit na historické průvody, tematické uličky a dobové trhy. Stěžejním tématem roku 2024 budou výročí 600 let od úmrtí Jana Žižky a 40 let partnerství města Tábor s německým městem Kostnice,“ prozrazuje Jana Lorencová.

Na 33. ročník festivalu Táborská setkání přijede koncertovat i česká slavice roku 2023 Ewa Farna.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Folklor, rock i worldmusic

Každé dva roky se sjíždí do Strakonic dudácké soubory na Mezinárodní dudácký festival. O účinkujících 25. ročníku, který připadne na 22. až 25. srpna 2024, se podle Dany Skoupilové z Městského kulturního střediska Strakonice jedná. „Mohu ale potvrdit, že návštěvníci se můžou těšit například na soubory ze Španělska, Skotska, Holandska, Rumunska, Rakouska a Turecka,“ uvádí a slibuje: „Dudy zazní ve všech žánrech: folklor, středověk, rock, worldmusic. Pořady budou koncipované pro každou věkovou kategorii, od nejmenších po nejstarší.“

Okolo Třeboně v lázních

Pavel Barnáš, který stojí za festivalem Okolo Třeboně, prozrazuje, že v roce 2024 zahrají v období od 28. června do 4. července například kapely Asonance či Nezmaři, pobaví diváky Divadlo Járy Cimrmana a nebude chybět ani houslista Pavel Šporcl. Program ale Pavel Barnáš připravuje do Třeboně i přes rok, plánuje mimo jiné duo Bárka se Štěpánem Kojanem z kapely Keks. „Novinkou letošního roku je spolupráce s lázněmi, kde se jednou za měsíc chystají nedělní matiné jak pro lázeňské hosty, tak pro širokou veřejnost,“ představuje Pavel Barnáš a vysvětluje: „Jejich cílem je vytvořit příjemné nedělní dopoledne s renomovanými soubory z oblasti klasiky, ale i jazzu, swingu i dalších žánrů.“

'Cimrmani', třeboňská klasika.Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Třeboňská nocturna

V lázeňské Třeboni se také odehraje hudební festival Třeboňská nocturna. Na 9. až 13. července připadá 21. ročník. Podíváte se na různá místa ve městě, podle ředitelky festivalu Irmy Mrázkové také do kostela svatého Jiljí a Panny Marie Královny. „Během pěti večerů festival nabídne pestrý program tuzemských i zahraničních autorů převážně z oblasti klasické hudby,“ líčí Irma Mrázková. Festival zahájí komorní uskupení Barocco Sempre Giovane spolu s korejským violistou Kyungsik Shinem. „Umístil se na druhém místě letošní Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro,“ představuje Irma Mrázková hudebníka a odhaluje také závěrečné tradiční vyvrcholení festivalu, koncert k poctě pěvkyni Emy Destinnové: „Třeboňská nocturna přivítají sopranistku Janu Siberu a tenoristu Aleše Brisceina v doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod vedením dirigenta Zbyňka Müllera.“

Do Mirotice možná Dyk

Na Písecko můžete přijet 2. a 3. srpna na 21. Mirotické setkání loutek a hudby. Zakladatel a principál multižánrového festivalu pro všechny generace Ladislav Loisa Tomeš návštěvníkům vzkazuje: „Opět se budeme snažit vzájemně propojovat dětský svět s dospěláckým. Dramaturgie bude proto cíleně mířit společně na dětského i dospělého návštěvníka. Program v příštím roce bude zase našlápnutý divadlem, hudbou a samozřejmě nebude chybět stand up, nový cirkus, balet, kouzelník, doprovodný program a možná ani Vojtěch Dyk.“ Ten totiž účinkoval na letošním jubilejním ročníku se svou kapelou D.Y.K. a mohl by přijet znovu, tentokrát se jedná totiž o účast spolu s Janem Maxiánem a Jakubem Prachařem a jejich společným projektem Tros Discotequos. Mluví se i o kapele Vypsaná Fixa. Jisté již je, že přijede slovenská skupina Sám sebou. „Pozvání přijalo Divadlo Víti Marčíka, Loutky bez hranic, Divadlo Buřt, Divadlo Gustav, Sváťovo Dividlo, Divadlo Harmonika, Studio Hafan, Divadlo Rudy Hancvencla,“ vyjmenovává zakladatel a principál Setkání.

Vojtěch Dyk Zdroj: Deník/František Kuba

LoveSand v Písku

Andrea Kovaříková z Centra kultury města Písek upozorňuje na nový festival LoveSand. Na prvním ročníku 21. června uslyšíte v letním kině například Bena Cristovaa.

Krumlov a múzy

S Českým Krumlovem je neodmyslitelně spjatý Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Již 33. ročník podle mluvčí festivalu Marie Rydlové nabídne v hlavním programu od 12. července do 3. srpna devatenáct koncertů, které propojí téma Múzy inspirující a tvořící. Festival letos přivítá současné „múzy“, významné umělkyně. „Pozoruhodné ženy vystoupí i v rolích, ve kterých je stále ještě nevídáme často – ať je to dirigentka, režisérka či hudební skladatelka,“ upřesňuje ředitelka festivalu Gabriela Rachidi.

Český debut čeká v Českém Krumlově mladou houslistku Esther Abrami či akordeonistku Kseniju Sidorovou. Na zahajovacím večeru, který zažijete poprvé v městském parku, s názvem Smetana 200: Má Vlast se taktovky chopí dirigentka Alena Hron. Pořadatelé spolupracují s renomovaným choreografem Jiřím Bubeníčkem, který se svým souborem Les Ballets Bubeníček podtrhne zahajovací a závěrečný koncert baletní choreografií. Na koncertě Italská noc: Operní gala uslyšíte významné pěvce, jejich jména však budou zveřejněna později. Operetu 19. století a současný muzikál propojí tzv. Noc v Hollywoodu.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.Zdroj: archiv města Český Krumlov