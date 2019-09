Slavnostní otevírací akci českobudějovického Asklepionu v byznys centru Piano navštívil i stomatochirurg Roman Šmucler, který dnes učí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze i v Košicích a zároveň je prezidentem České stomatologické komory. Řídí Asklepion holding, který právě otevřel novou pobočku v krajském městě.

Roman Šmucler na slavnostní otevírací akci českobudějovického Asklepionu v byznys centru Piano. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Stomatologie v budějovickém Asklepionu ale sídlit nebude. Podle stomatochirurga máme v Českých Budějovicích dostatek špičkových zubních lékařů. „Budějovice jsou mekkou kvalitních zubních lékařů. Počet zubních lékařů je v České republice jeden z nejvyšších na světě. Jestli někam směřují mladí stomatologové, tak jsou to České Budějovice. Zde je nával zubních lékařů z celé republiky. Je to tím, že se tady hezky žije a hodně mladých lidí se stahuje právě do Budějovic. Řada kolegů sídlí v domech, u kterých se dá dobře zaparkovat, jako to je v Rakousku nebo v Německu,“ popisuje Roman Šmucler.