Pozorování počasí bylo pro Romana Szpuka koníček od dětství. Zjistil si, že taková práce existuje. Speciální školy k pozorování počasí nejsou třeba, stačí maturita a zkušenost. Protože pochází z Teplic, zkoušel štěstí na Milešovce, to se na něj ale usmálo až na Churáňově. Tvrdí, že nejhorší bylo naučit se typy mraků a kódování odesílaných dat, ale to vše se naučil praxí.

Úplně nejraději sleduje halové jevy, tedy odrazy slunce v nejvyšších mracích. „Tam najednou vidíte tři slunce, což je neuvěřitelně krásné překvapení,“ vysvětluje a dodává, že předpovědět počasí a radit někomu, kdo se přijde zeptat, jak bude, se neodváží. „Pamatuju si, že jednou přišla paní učitelka s dětmi a já jsem jí při pohledu na radar řekl, že z toho nic nebude. Oni odešli a za chvíli se spustila taková průtrž mračen, že si o mě musela myslet, že jsem blázen,“ směje se a odpovídá na další otázky.

Meteorolog ze Šumavy

Profesně jste meteorolog. Co taková práce obnáší?

Roman Szpuk.Zdroj: Deník/ RedakcePočasí nepředpovídáme, ale ze stanice na Churáňově v době své služby každou hodinu vysílám meteorologickou zprávu. Což jsou základní údaje jako teplota, rosný bod, vlhkost vzduchu, rychlost větru nebo kódování mraků podle vrstev a druhů. To je to nejsložitější. Pak také vedlejší jevy jako zvířený sníh, vánice či bouřky. Odesíláme to v podobě kódu do Komořan. Jde o součást dat, které pak pomohou předpovídat počasí. Předpověď počasí je dnes vlastně velká matematika.

Jak dlouho zůstáváte na stanici ve službě?

Bývají to tak tři dny. V noci to za nás vysílá automat. Držíme tam stálou službu, někdo z nás musí na stanici stále být. Kdyby se něco stalo s počítačem, tak data musíme odesílat ručně i v noci.

Dostat se do práce v zimě bývá komplikované. Stalo se někdy, že byste nedorazil?

V létě dojedeme až ke stanici. V zimě musíme zůstat na parkovišti u bufetu. Odtud už to jde jen pěšky. Bývají závěje a člověk se boří. Jednou z mých pracovních pomůcek jsou běžky. Ale když nevyjede na Churáňov autobus, musím se ozvat kolegovi přede mnou, aby počkal, že dorazím později. Na běžkách jsem jel z práce už několikrát. Jednou jsem dokonce dojel z práce na běžkách až na náměstí do Vimperka.

Pamatujete si nějaké sněhové rekordy ze Šumavy?

Rekord je 198 centimetrů. Bylo to na konci března 1988. Vlastně všechny sněhové rekordy jsou z konce března. Zima na Šumavě je tvrdá a březen je tam považován za zimní měsíc. Teď už to ale není takové. Teď když máme metr, tak je to považováno za úspěch. Ale v místech hraničních hor je sněhu mnohem víc. A když my máme metr, tak tam jsou dva, dva a půl metru. Viděl jsem lať na Roklanu, kde bylo 270 centimetrů. Je tam mnohem více srážek a také vyšší nadmořská výška a častěji tam sněží. Návětrné strany Šumavy jsou na srážky lepší, jako Javor nebo Hochficht.

Když se stanice zakládala, tak se přemýšlelo nad třemi místy. Do výběru padla Přilba, Churáňov a Huťská hora na Zhůří. Vybral se Churáňov. Podle mě by třeba Přilba byla zajímavější, je to o sto metrů výš. Na Huťské hoře zase o dost více fouká. Hlavně na jaře ale i na Churáňově je sněhu dost.

Je možné určit předem jaká bude zima?

Nejde. Co mám ale za třiadvacet let své práce vypozorované a určitě to nemá logiku, že když napadne sníh hodně brzy, tedy v září a v říjnu, tak roztaje a dlouho trvá, než zima zase naskočí. Když napadne až v listopadu, vydrží. Ale i mých třiadvacet let pozorování je na takové určování krátká doba. Letos třeba zůstal ležet sníh až v poslední čtvrtině listopadu.

Je rozdíl mezi počasím na Churáňově a v jiných místech na Prachaticku?

Pokud jde o vítr, tak to u nás není takový extrém. Vichr tam není tak zlý. Klima na Šumavě je oproti severním horám v republice mnohem příjemnější.

Když vzpomeneme na letošní červen a tornádo, může něco takového přijít sem k nám na Šumavu? A lze ho vůbec předpovědět?

Tornádo na Moravě bylo překvapení. Tornádo potřebuje roviny, nebo mírně zvlněnou krajinu a zároveň obrovský rozdíl teplot, aby výstupné proudy šly nahoru. V horách se tornáda většinou neobjevují. A předpovědět ho? Jen těžko. Nanejvýš se předpoví, že budou otáčivé bouře, supercely a že je teoreticky možné, že by mohlo tornádo vzniknout. Ale kde vznikne a kde se dotkne země, to nejde. Lze učit, že to nebezpečí může být.

Překvapilo vás něčím počasí na Churáňově?

Jsou nádherné jevy. Viděl jsem z Churáňova polární záři. Překvapí blízký úder blesku. Viděl jsem pěkné jevy, které nejsou běžně k vidění. Bouřkové období bývá od května do července, tam jsou nejčastější, ale bouřka může přijít kdykoliv v roce.

Šumavský samotář

Sám o sobě Roman Szpuk říká, že je nejméně samotář ze všech šumavských samotářů. „Já se k samotářům dostal vlastně náhodou, když jsem se setkal s Alešem Palánem kvůli jiné mé knize. Znal jsem několik samotářů osobně, tak jsem ho tam dovedl. Já v té knize neměl být,“ vysvětluje.

Jaká je definice šumavského samotáře?

Myslím, že nedůvěra k systému a jakýsi podezíravý pohled na tuto společnost, která je postavena na konzumu.

Sami si děti učí, mají nedůvěru ve školství, ke zdravotnictví. Mnoho z nich nechodí do práce a živí se, jak to jde. Okolí se na ně mnohdy dívá romanticky, ale pro lidi, kteří se musejí o sebe a své rodiny postarat se vším všudy, je to obrovská dřina. Samotáři mají zvířata a pole a musí vše obhospodařit a nejlépe postaru, jako to dělali naši předci.

Ale něco koupit přece musejí koupit?

Ano to souhlasím. Ale snaží se, aby toho bylo co nejméně. Logicky cukrovou třtinu si tady nevypěstujete. Občas si musí něco koupit. Někteří ze samotářů se nechají najmout jako zedníci nebo na lesní práce, aby nebyli sešrotováni drilem.

A vy sám jste šumavský samotář?

Nepovažuju se za něj. Já se seberu a jedu si do přírody odpočinout od běžného života. Ale ti lidé jsou mi blízcí. Navštěvuji je. A mnozí ze samotářů také nejsou úplně samotáři, navštěvují je známí. O bratřích Klišíkových, kteří jsou samorosti každým coulem, se teď natáčí film, mají na svém území také rušno. Stejně jako i ostatní, lidé z měst si poté, co vyšla kniha, chtějí zkusit ostrý život v přírodě. Samotáře kontaktují a chtějí přespat v maringotce. Je tu jedna ze samotářů, která má takových klientů spousty. I tímto způsobem si mohou samotáři vydělat nějakou korunu na to, co musejí koupit.

Co byste poradil někomu, kdo by chtěl zkusit šumavskou přírodu a přežil tam pár dní?

Dva tři dny jsou nic. Ale vybral bych si čas, aby nepršelo a abych mohl přespat venku. Takže bych se podíval na počasí. Ale já třeba přespával u myslivců v kazatelnách, kde jsem se mohl ukrýt před nepřízní počasí. Poradil bych, aby si vybrali místo, kde nejsou lidé. Asi bych se nepohyboval v okolí Pramenů Vltavy nebo u Vydry. Chce to místo, aby člověk mohl být sám a odevzdal se přírodě. Rozhodně bych si nebral mobil. Spojení se světem ruší, a když jsem v přírodě, chci zjistit pravdu sám o sobě.

Samotáři mají své místo v lesích a za městy. Mění ho?

Samotáři mají to místo, kde přebývají sami, jako domov a cítí se tam jako doma. Svá území nemění. Na druhou stranu může být ale člověk mezi lidmi a domov nikde nemá. To je mnohem horší druh samoty. Teď momentálně bydlím v Rejštejně, občas přespím u přátel samotářů, ale rád bych se přestěhoval zpět do Vimperka. V Rejštejně je to údolí a opuštěnost v něm skoro nesnesitelná.