České Budějovice - K auditu páté výzvy ROP se má vyjádřit ministerstvo financí do středy 31. března

Už snad jen několik málo dní bude trvat nejistota obcí a měst, které požádaly o dotace v páté a šesté výzvě regionálního operačního programu. Do poloviny příštího týdne by se měli žadatelé dozvědět, zda se svými projekty uspěli a mohou tak počítat s požadovanými penězi.

Vyplývá to ze včerejšího společného jednání hejtmanů Jihočeského a Plzeňského kraje. Jiří Zimola i Milada Emmerová vyzvali ministerstvo financí, aby se do středy 31. března vyjádřilo k auditu páté výzvy, kterou nyní prošetřuje i policie. U šesté výzvy se ještě audit neprovedl a nemohla tak být dosud schválena. Hejtmani zároveň doporučují žadatelům o dotace, aby do vydání ministerského stanoviska nezačínali žádné projekty realizovat.

Posuny v časovém harmonogramu u projektů výbor regionální rady zohlední. „Stanovisko ministerstva je klíčové pro podepsání smluv páté výzvy předsedkyní regionální rady Miladou Emmerovou a pro schválení šesté výzvy výborem regionální rady,“ vysvětlil jihočeský hejtman Jiří Zimola. Možných variant, jak budou zmiňované výzvy posouzeny, zůstává ve hře několik.

Nejpravděpodobnějším řešením je to, že z jednotlivých výzev budou vyjmuty pouze problematické projekty a všechny ostatní budou podepsány. Součástí včerejšího jednání představitelů obou krajů bylo i možné odvolání ředitele úřadu regionální rady Jiřího Trnky. Před dvěma týdny jej zatkla kvůli podezření z machinací policie a od té doby je ve vazbě. Jeho nepřítomnost však výrazně ochromila činnost úřadu, protože je zde jediný, kdo může podepisovat stěžejní a důležité dokumenty. Vzhledem k tomu, že do doby svého jednání neměli hejtmani právní jistotu, že Trnku odvolat mohou, zůstává i nadále ve své dosavadní funkci. Některé dokumenty za něj budou nyní dočasně podepisovat dvě zaměstnankyně úřadu.