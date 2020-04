Roušku si "utrhnete" z rouškovníku. Ten roste v Týně nad Vltavou

Vltavotýnské náměstí zdobí stromek ověšený rouškami, odkud si mohou lidi libovolně ochranné prostředky brát. Autorem nápadu je referentka vltavotýnského krizového řízení Lucie Dudková. „Je to taková vsuvka do služeb lidem,“ vysvětluje Lucie Dudková a dodává: „To, aby chudáci nemuseli do schodů.“

Dobrovolníci v Týně nad Vltavou například šijí roušky. Těmi "obroste" strom na náměstí třikrát denně. Vzít si může, kde chce. Do půl hodiny prý vždycky všechny zmizí. | Foto: Lucie Dudková