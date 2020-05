Příští týden to skončí. Nošení roušek na čerstvém vzduchu většině lidí chybět nebude. Přesto se na rouškách přes ústa a nos možná dá najít pár pozitiv.

Matrin Tröster, Váš člověk v Deníku | Video: Deník / Martin Tröster

Víc si teď všímám očí kolemjdoucích a baví mě odhadovat, jak asi vypadá zbytek jejich zahalené tváře. Taky se mi líbí verva, s jakou se mnozí pustili do navrhování a následného krejčovského zpracování svých roušek. Pánům tu a tam ladí rouška s kapesníčkem v kapsičce saka, dámám s šátkem na krku, kabelkou nebo botami. A všichni napříč věkovými i společenskými vrstvami si hledáme alespoň malé chvilky svobody, kdy se pokoutně chceme povinnosti zakrývat ústa a nos vyhnout. Ať už jsou to turisté v ulicích měst s rouškami „na půl žerdi“ anebo – jako včera – bankéř v kádru, jenž si v soukromí, které poskytoval stín u paty budějovické Černé věže, stáhl roušku a do úst vložil cigaretu. Tak trochu potají, skoro jako školák.