Dosud byly ochranné roušky rozdávány od 8. dubna zdarma obyvatelům města u zadního vchodu radnice v ulici Česká.

Nadále bude platit výdejní doba v pracovní dny od 8 do 16 hodin, čas od 8 do 10 hodin je vyhrazen seniorům nad 65 let a handicapovaným občanům. "Rozdávají se vždy balení po dvou kusech na osobu. Zaměstnanci magistrátu jsou při výdeji odděleni stěnou z plexiskla a jsou vybaveni ochrannými rouškami a rukavicemi, občané musí dbát na bezpečnostní rozestupy 2 metry a mít rovněž zakryty dýchací cesty ochrannými prostředky," informovala Renáta Kollarczyková, referentka oddělení komunikace a marketingu.