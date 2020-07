Zdroj: Stanislava RafaelováPokud jde o škody na vozidlech pomáhá poškozeným získat odškodnění za znehodnocení vozidla havárií. Jde primárně o nároky z povinného ručení, někdy také z životního a úrazového pojištění. Kromě dopravních nehod řeší Poradna poškozeného také pracovní úrazy. Vždy se snaží společně s kolegy pro poškozené získat maximální peněžitou náhradu.

Stanislava Rafaelová je pro poškozené na telefonu k dispozici zdarma, a to i v případě autonehody. „Většina řidičů je v šoku, i když jde třeba jen o „ťukanec“. Neví, co mají jako první udělat, hledají pomoc,“ přibližuje svou práci. Za lidmi dojíždí i do místa bydliště, nebo nemocnice, kde pacientům poradí, jak postupovat například po vážné autonehodě. Sama se totiž před 15 lety ocitla v kůži matky, jejíž dceru na přechodu srazilo auto.

„Kdysi mojí dceru srazilo auto. Řidič jel nepřiměřenou rychlostí a smetl ji. Když jí pak operovali v nemocnici, tak se mi honilo hlavou všechno možné…Vše jsem v té chvíli v životě přehodnotila. Dcera, naštěstí nemá žádné následky. Rozchodila to, ale byl to fatální zásah do mého života,“ vysvětluje, proč ji už v minulosti tyto události zajímaly. Částku, kterou jí tehdy pojišťovna vyplatila, považuje za velice nízkou. „Denně jsem byla s dcerou v nemocnici, nemohla jsem chodit do práce. Když byla dcera pod léky, musela jsem s ní být doma. To, co jsem tenkrát dostala, nepokrylo ani náklady v nemocnici. Musím říct, že jsem to ani neřešila, byla jsem šťastná, že je dcera zdravá,“ popisuje Stanislava Rafaelová cestu, která ji k současné práci nasměrovala.

V Českých Budějovicích poradna sídlí v Rudolfovské ulici a na telefonním čísle 777 14 14 12 je Stanislava Rafaelová i o víkendech. Konzultace je přitom zdarma. Těžké životní situace poškozených lidí řeší s kolegy z pražské centrály. Poškozené osoby zastupuje víc než padesát zkušených odborníků - právníků, likvidátorů, soudních znalců, lékařů a dalších. „Celý případ posoudíme, vyhodnotíme zdarma do dvou pracovních dnů. Důležité je, zda byla nehoda zaviněna, nebo nezaviněna. Zaměřujeme se na zastoupení poškozených, to znamená lidí, kteří nejsou viníky nehody,“ vysvětluje s tím, že při své profesi naplno využívá i znalosti, které nabyla za pět let v pojišťovně, kde pracovala na manažerské pozici.

„Lidé mnohdy neví, na co vlastně mají nárok. Proto se jim snažíme pomoci tak, aby z povinného ručení dostali co největší částku, na co mají nárok, upřesnila. Poškozeným pomáháme i v jednání s viníkem v rámci trestního řízení. European Compensation Services, která od roku 2012 provozuje Poradnu poškozeného, posoudí případ zdarma, pokud klienta zastupuje od začátku, jinak se jedná o individuální řešení,“ komentuje. A dodává: „Pokud dotyčný nedostane žádné peníze, tak neplatí nic, služba je zdarma“ ujišťuje Stanislava Rafaelová.

Radost jí dělá zpětná vazba od lidí, kterým může pomoci. „Pokud jde jen o telefonickou radu, tak tady bohužel často nemám zpětnou vazbu. Ale u poškozených, které zastupujeme na základě plné moci, a vidím konkrétní výsledky naší práce, máme spoustu kladných referencí. Na případech pracuje celý interní tým včetně advokátů a soudních znalců,“ přibližuje práci, která ji naplňuje.