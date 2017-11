Rozkopaný Týn čeká na lepší počasí, řidiči potřebují pevné nervy

Týn nad Vltavou – Kdo projíždí v těchto dnech Týnem nad Vltavou, ten potřebuje hodně trpělivosti a času. S nadsázkou se dá říci, že na hlavních tazích nezůstala jediná silnice celá.

Týn nad Vltavou. Ilustrační fotoFoto: archiv

Pro Jihočeský kraj se rekonstruují vozovky jak na hlavním směru z Českých Budějovic na Tábor, tak Budějovická a Písecká ulice, které vedou z Týna na Neznašov. Práce zasáhly i komunikaci v samotném Neznašově.



Podle starosty Týna nad Vltavou Milana Šnorka musejí obyvatelé města najezdit třeba kvůli uzavírkám na Písek kilometry navíc a ztrácejí i čas. Přitom situaci komplikuje to, že některé akce už měly být dokončené, ale protáhly se.

„Týn je jak po druhé světové válce. V souběhu jsou akce, které v souběhu být neměly,“ říká Milan Šnorek. Hlavním problémem nyní je, že některé práce spíše nepostupují, než aby postupovaly kupředu. Silnice v Neznašově a Písecká ulice už měly být podle týnského starosty hotové, ale nad jejich dokončením stále visí otazník.



Zpoždění s pracemi má společnost Robstav. Podle Petra Čechala, ředitele píseckého závodu Robstavu, má nedodržení termínů několik důvodů. Nyní se například čeká na konec deštivého počasí.



Na lepší počasí čekají nyní jako na smilování v Týně nad Vltavou. Jedině pár hezkých dnů by mohlo konečně osvobodit město z dopravního zakletí, do kterého se dostalo kvůli řadě uzavírek.



Starostu Týna nad Vltavou Milana Šnorka nejvíce trápí situace směrem na Písek. Postiženi jsou obyvatelé města i firmy, které zde sídlí. Práce v Neznašově i v Písecké ulici už měly být dokončené. Firma Robstav ale nedodržela termíny.



Podle Petra Čechala, ředitele píseckého závodu společnosti Robstav, se teď nepracovalo kvůli dešti. Předtím akce stála třeba kvůli rozbitému finišeru. Na Písecké ulici si ale troufá firma dokončit opravy vozovky za jeden den, když nebude pršet. Do 14 dnů chce být hotova v Neznašově. Zhruba do dvou týdnů slibuje Petr Čechal, že bude hotova i Budějovická ulice, která navazuje na Píseckou.



Manažer dodavatele se ale brání tomu, že by zpoždění nastalo jen vinou Robstavu. Podle Petra Čechala k nedodržení termínů přispěly i akce, které prováděly jiné firmy pro město a další subjekty na úsecích opravovaných Robstavem. A společnost se o nich měla dozvědět až po podepsání smluv s Jihočeským krajem, který platí rekonstrukci vozovek. A nešlo už prodlužovat termíny dodání třeba o dvacet dnů.



Podle Milana Šnorka však úpravy obrubníků nebo šachta pro Vltavotýnskou teplárenskou v silnicích, které opravuje Robstav, byly hotové v domluveném čase.



Firmě, která je v prodlení už hrozí penále a na krajském úřadu se kvůli zpoždění prací v Neznašově nebo třeba Písecké ulici chystá v těchto dnech jednání.



Kraj ale podle Hany Brožkové z oddělení informací neuvažuje o tom, že by zakázku měl dokončit někdo jiný. Robstav má pro kraj v Týně a okolí provést akce celkem za 18,4 milionu korun. Například i na výjezdu z Týna směrem na sever. A hledání nového dodavatele by mohlo znamenat, že silnice, které by Robstav nedodělal, zůstanou rozkopané až do jara.



U Týna nad Vltavou se nyní dokončují pro Jihočeský kraj například opravy na hlavním tahu do Českých Budějovic v úseku u jaderné elektrárny za 33,6 milionu korun. Firma Colas pak už začala práce na sjezdu do Týna od Budějovic.