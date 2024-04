Jaro letos překvapilo nejen zemědělce či zahrádkáře. Kvete vše - od okrasných rostlin přes keře až po stromy. Některá města na jihu Čech v tomto období opravdu vynikají. Deník zaujalo zejména malebné centrum Veselí nad Lužnicí na Táborsku, kde na náměstí TGM kvetou okrasné sakury, ale i náměstí Míru v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku, které zdobí stovky barevných tulipánů a narcisů. Podívejte se v naší fotogalerii s videem.

Růžové koruny a duhové koberce lákají fotografy ve Veselí nad Lužnicí a Týně nad Vltavou. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Sociální sítě se tak velmi rychle plní fotkami duhových koberců a růžových košatých korun. Ve Veselí nad Lužnicí dokonce vyhlásili tematickou jarní fotografickou soutěž. Zúčastnit se podle vedoucí infocentra Hany Esserové může každý. Pravidla jsou snadná a na ty nejlepší fotografy čekají i ceny. Soutěž pro nadšené amatéry i profesionály vyhlásila po dohodě redakce regionálního zpravodaje Veselsko. „Naše město i okolí je v záři jarních paprsků slunce nádherné, proto jsme vyhlásili fotosoutěž na téma Jaro ve Veselí. Podělte se s námi o vaše jarní snímky města či okolní přírody,“ vybízí vedoucí infocentra.

Rozkvetlé centrum Týna nad Vltavou a Veselí nad Lužnicí.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Snímky lze zasílat na email infocentra Veselí nad Lužnicí ic@veseli.cz až do úterý 30. dubna. „V období dvou týdnů, konkrétně od středy 1. do středy 15. května, pak zveřejníme poskytnuté fotografie na našem facebooku a ve fotogalerii na webu města ZDE. Tam pak bude možné online hlasovat obdobně jako u soutěže s nazdobenými bicykly. Lidé mohou přijít hlasovat i osobně k nám do infocentra,“ doplňuje podrobnosti soutěže Hana Esserová.

Tři autoři, jejichž obrázky obdrží nejvíce hlasů, podle ní získají výhru z infocentra a vítězné snímky se dočkají také zveřejnění v místním zpravodaji.