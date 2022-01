FOTOGALERIE: Poslední bruslení na náměstí si Budějčáci užili na Štědrý den

Hlavně bych ale doporučil atrakce na vánočním tržišti pokud možno nerozšiřovat pouťovým směrem, například o autodrom. Nechtěl bych potom být třeba v kůži policistů, kteří by museli přehlížet hodně bujaré řidiče elektrických vozítek (zjevně podpořené některými horkými nápoji z okolních stánků).

A už vůbec nechci pomyslet na to, co by mohla způsobit střelnice. Práskání diabol o dřevo či kov by mohlo tak vyplašit Ježíška, že by se Českým Budějovicím vyhnul, a to by bylo všem dětem jistě líto. A pokud jde o mě, nejen dětem.