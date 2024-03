„Vypadá trošku jako víla a je zasněžená. Loni byla ošklivější než tahleta srandovní.“ O kom a kde byla v sobotu 9. března odpoledne řeč?

Vynášení Morany v Rožmberku nad Vltavou. | Video: Edwin Otta

O figuře symbolizující Moranu, odcházející zimu, a bylo to v Rožmberku nad Vltavou. Děti tak komentovaly látkovou postavičku vycpanou slámou, která měla vlasy z modrých fáborů krepového papíru. Děti spolu s dospělými pozval Rožmberský kulturní spolek na vynášení Morany.

„Akci pořádáme potřetí,“ řekla za spolek Jana Adamko a doplnila, že naposledy zde pro děti měli karneval a jinak připravují například den dětí, pálení čarodějnic nebo na podzim lampionový průvod, který jde až na hrad, kde děti vítá Bílá paní. Různé programy chystají ve spolupráci s městem a s jeho podporou. „Spolek jsme založili minulý rok. Předtím to bylo jen na slovo,“ poznamenala Jana Adamko o pořadatelích.

V sobotu byl odpoledne sraz na náměstí a zájemci si mohli podle svého vkusu nejprve vyzdobit květináče malbami nebo vystřiženými obrázky. „Vloni jsme také dělali květináče,“ konstatovala za mladé účastníky Vaneska z Malšína a Eliška z Hrudkova, která přišla s maminkou Šárkou, dodala, že vloni se také hledal poklad, ve kterém byly i hračky a další věci a doma má z pokladu náramek na ruku. Akcí spolku se totiž účastní i lidé z okolních vesnic. „Teď budeme dělat velikonočního zajíčka,“ přiblížila nejbližší plány Eliška Tomková s tím, že spolek pořádá třeba i kurzy jógy, pamatuje nejen na děti, ale i na dospělé.

Loučení s chladným obdobím roku v sobotu počasí přálo. Takže odpověď na otázku Jany Adamko, než vyrazil malý průvod k Vltavě, jakou že to ponesou děti postavu, byla podpořena i sluníčkem na obloze. „Je to zima, hodíme ji do vody, aby bylo jaro,“ správně odpověděl jeden z hochů a potom už se děti podělily o odnesení Morany na most. Od kraje udělali všichni ještě pár kroků, aby se postava srandovní zasněžené víly dostala dost do proudu a pak už čekalo Moranu čili Smrtku tradiční shození do vody. Na účastníky akce ale něco příjemnějšího než ledová koupel, a sice pečení vuřtů.

Loučení se zimou budou všem připomínat vyzdobené květináče, ve kterých si odnesli zasazený ječmen, aby měli na Velikonoce pěkné osení.