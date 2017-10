Rozšířený parkovací systém v Budějovicích dostane "zkušební" dobu

České Budějovice – Vrátil se dřív, než sám čekal. Pokračovatel slavné hokejové dynastie Luboš Rob mladší (22 let) předčasně ukončil své hostování v extraligovém Chomutově, kde se neprosadil do kádru, a zamířil zpět do ČEZ Motoru. Ve středu by měl poprvé nastoupit v dalším kole první WSM ligy proti Benátkám nad Jizerou. Hrát se bude kvůli večernímu utkání volejbalové extraligy výjimečně už od 17 hodin.