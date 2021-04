Zatím jen pět svatebních obřadů evidují v květnu na českobudějovické matrice. „Květen obecně nebývá úplně vyhledávaným měsícem, i když už se dávno upustilo od pověr. V některých letech bylo i sedmadvacet májových svateb,“ říká primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda. Většina mladších lidí touží po velké svatbě někde v přírodě, a tak čekají na rozvolňování opatření a termín obřadu posouvají třeba na červenec. K oblíbeným místům patří třeba rozkvetlá louka v Šindlových Dvorech a příroda kolem restaurací a penzionů. „Podle matrikářek panuje přímá úměra mezi rozvolňováním a počtem obřadů. Počítají s tím, že za příznivé situace může v létě být doslova jedna svatba za druhou a vzpomínají na červen roku 2012, kdy jich bylo třiasedmdesát,“ dodává primátor.

Učitelé se těší na další žáky

Z celých jižních Čech dojíždějí studenti na českobudějovickou zdrávku. Učitelé jsou rádi, že se brzy vrátí další žáci. Aktuálně jsou například na praxích třetí a čtvrté ročníky. „Od pondělí mohou mít praktickou výuku všichni od prváku,“ říká ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice Karel Štix. Týká se to budoucích sester, masérů i zubních techniků. „Od května by měla být rotační výuka všech předmětů, a to i všeobecných,“ dodává Karel Štix. „Jsme rádi, že přijdou,“ připojuje ředitel na adresu studentů s tím, že třeba ohledně praktických předmětů jistě vše zvládnou. Teď mohli absolvovat například i konzultace. Takže Karel Štix si je jist, že se výuka stihne v běžném školním roce a nebude se muset nějak prodlužovat do prázdnin.

V Základní škole a Mateřské škole Horní Stropnice na Českobudějovicku přibudou v příštích dnech nejen další navracející se žáci.

Jako v dalších školách tu budou mít i nové testy. Podle ředitele Víta Golombeka ale není změna v testech šťastným řešením. „Děti se teď budou muset učit nový způsob testování. Je to jiný typ,“ říká Vít Golombek a potvrzuje, že nové testovací sady už ve škole dostali. Zatímco dosavadní zkouška vystačila s papírovou sadou, v novější se bude vzorek vkládat do ampule. „Jsou na to papírové držáky, dostali jsme i náhradní, ale bylo by jednodušší, když už se děti naučily pracovat s jedním testem, aby zůstaly,“ myslí si ředitel a dodává, že zatím ještě budou využívat starší sady, protože jich ještě mají několik desítek. „Nejdříve zpracujeme ty, které nám zbyly. Při hlášení se píše typ testu. Až je spotřebujeme, pak budeme dávat nové,“ říká Vít Golombek.

Tento týden byli ve třídách žáci 2. a 4. třídy. Od příštího týdne přijdou děti z 1., 3. a 5. třídy, pětka se navrátí z karantény. Od 3. května, kdy má přijít 2. stupeň, plánuje ředitel nástup nejdříve 8. a 9. tříd. „Aby co nejdříve přišly ročníky, které mají nejméně času na dobrání učiva za základní školu,“ vysvětlil Vít Golombek.

Co se týká zdržení ve výuce při její distanční nebo rotační formě, chtějí se v Horní Stropnici držet rámcových vzdělávacích programů a případné zmeškání dohnat. Prodloužení výuky přes prázdniny by Vít Golombek nedoporučoval. Je otázka, jak by se řešilo její financování a také není jasné, jaký by byl zájem rodičů. Už nyní nabízejí žákům skupinové i individuální konzultace. Hlavní podle ředitele školy bude, aby si děti obnovily obvyklé pracovní návyky a systém práce.

Zákaznice kadeřnic ještě vyčkávají

Na manikúru a pedikúru se prachatické zákaznice zatím nehrnou. Potvrdila to prachatická manikérka Markéta Kolářová. Podle ní zákaznice zatím vyčkávají. „Mít negativní test potvrzený zdravotnickým personálem je pro mnohé z mých zákaznic komplikace. Přesto, že testy podstupují v práci, nemohou je většinou použít, protože nejsou potvrzené lékařem,“ popsala s tím, že má jen málo zákaznic ve věku, že by už měly za sebou druhou dávku očkování, aby mohly přijít bez platného testu. Myslí si, že zákaznice vyčkávají do příštího týdne, jestli budou tyto služby skutečně otevřené.

Obchodník je připraven čtyři měsíce

Na otevření svého obchodu se těší také majitel hračkářství v Písku Libor Všetečka. Snažil se sice své zboží prodávat alespoň přes internet, ale zájem byl podle něho malý. „Nezbývá mi než věřit, že se obchod už opravdu otevře. Jsem na otevření připravený dlouhé čtyři měsíce,“ vypočítává prodejce. Některá opatření jsou podle jeho názoru nespravedlivá. „Velké řetězce si dělaly reklamu na hračky a já jsem musel mít zavřeno. U mě určitě nebude sto lidí, ale maximálně pět, takže riziko nákazy u mě je rozhodně menší,“ dodává. To, že se jeho obchod s hračkami na Bakalářích otevře, ale ještě neznamená, že bude mít své zákazníky zpět. „Bojím se hlavně toho, jestli lidé budou chodit. Jestli těmi opatřeními ty malé obchody neodstřihli,“ obává se.