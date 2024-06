Výběrové řízení na zhotovitele stavby “I/20 Pištín - České Vrbné”, tedy mimo jiné obchvatu obcí Češnovice a Dasný, je u konce. O výsledku informoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Plánovaná trasa obchvatu. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Doprava na hlavním tahu z Českých Budějovic na Písek a Prahu má vyhlídky na zlepšení. Zatímco cestování mezi Pískem a Prahou ještě letos zrychlí nová část dálnice D4, mezi Pískem a Budějovicemi to zatím bude horší. Minout obce na trase a pomoct s místy na předjíždění ale v budoucnu pomůže nový obchvat.

Obchvat Dasného a Češnovic povede od Českého Vrbného na okraji Českých Budějovic až po Češnovice jako čtyřpruh. Jak už Deník dříve informoval, u Češnovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka a odtud bude komunikace vedena v uspořádání dva plus jedna směrem k Pištínu, kde naváže na současnou silnici I/20.

Nyní už je jasné, kdo se stavby obchvatu ujme. Informoval o tom v pátek odpoledne generální ředitel ŘSD Radek Mátl na síti X.

„ŘSD vybralo zhotovitele stavby “I/20 Pištín - České Vrbné”, kterým je sdr. MI Roads a.s., Doprastav a.s. a M - SILNICE a.s. za nabídkovou cenu 1 257,4 mil. Kč bez DPH,“ sdělil a doplnil, že na stavbu v délce 8,5 kilometru je vydáno stavební povolení v právní moci.

