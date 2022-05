"Asi by bylo velmi optimistické říkat, že to stihneme (postavit) do konce letošního roku. Ale jsem přesvědčen, že během zimy by to už mohlo být vyřešené definitivně a pak počítáme, že maximálně za měsíc tu dálnici uděláme. Jsme připraveni, jakmile budeme mít stavební povolení, tak to bude velká rychlovka, aby konečně řidiči toto omezení na cestě neměli. Věřím, že nejpozději zjara příštího roku to bude hotové, a mám v sobě trošku optimismus, že bychom to chtěli stihnout ještě letos," řekl Mátl. O vyvlastnění pozemků žádalo ŘSD, aby mohlo dálnici dostavět.

Bratři Bratránkovi, jimž motocentrum s pozemky patří, podali proti rozsudku krajského soudu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten má na rozhodnutí 60 dní. "Byla to jediná možná obrana, aby mi tenhle stát neznárodnil moji firmu. A pevně doufat a modlit se, že to dopadne. Jinak jsem o ten barák přišel," řekl dnes ČTK Pavel Bratránek, který motocentrum provozuje od roku 2000. Stát podle něj žádnou novou cenu za pozemky nenabídl. "Postupoval čistě direktivně, chcete, nechcete, budeme znárodňovat," řekl. Když s kasační stížností neuspěje, zváží žalobu za zmařenou investici.

Silničáři teď potřebují získat stavební povolení od ministerstva dopravy. Mátl míní, že květnový rozsudek budějovického krajského soudu je zlomový. "V tuto chvíli jsme získali jako stát 95 procent pozemků a zařízení na nich. S kasační stížností by mohlo být na konci prázdnin definitivně rozhodnuto. V případě, že uspějeme, budeme moci motocentrum odstranit, pak už zbývá problematika LPG stanice a pozemků pana (Milana) Krále," řekl Mátl. Již dříve silničáři řekli, že stavba úseku potrvá čtyři až pět měsíců.

Podle ŘSD vznikl problém v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře povolil chybně stavbu motocentra jako stavbu trvalou přes dočasný příjezd ze silnice I/3. ŘSD požádalo o vyvlastnění pozemků motocentra již dříve. Vlastníkům pozemků navrhlo neúspěšně odškodnění. Bratránkovi dlouhodobě označují vyvlastnění za nezákonné. Uvádějí, že stát jim zmařil investice, vydal nezákonné stavební povolení a teď odmítá platit škody. ŘSD dříve uvedlo, že navrhlo Bratránkovým odškodnění mezi deseti a 20 miliony Kč. Pavel Bratránek to označil za lež.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. ŘSD teď v jižních Čechách staví souvislý třicetikilometrový úsek D3. Celá dálnice D3 by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2025.