Na sobotu 20. dubna se chystá vzpomínková akce k 50. výročí brutálního zásahu represivních komunistických složek na Rudolfově, kde v hospodě Na Americe 29. a 30. března 1974 měly vystoupit pražské skupiny Adept, Plastic People a DG 307.

Do akce proti 800 mladých lidí z celého Československa byla nasazena rota příslušníků Pohraniční stráže útvaru České Budějovice, členové Pomocné stráže VB a 140 příslušníků VB se služebními psy. Došlo k brutálnímu zbití mladých lidí, k zadržení přes sta osob, několika soudním nepodmíněným rozsudkům a desítkám vyloučení ze škol, zaměstnání a dlouhodobému šikanování ze strany komunistických bezpečnostních i politických struktur.

Události v Rudolfově vedly k následným represivním normalizačním opatřením KSČ, státních orgánů a zejména ze strany policie a Státní bezpečnosti. Tyto represe ale formovaly i nezávislou undergroundovou kulturou a československý disent. Následné soudní postihy undergroundových aktivistů v roce 1976 totiž iniciovaly vznik nejvýznamnější protikomunistické občanské iniciativy Charta 77.

Hlavním ze skupiny organizátorů kulturní akce na Rudolfově byl Jiří Gans (1928 - 1990), který už v roce 1964 založil budějovický Klub přátel americké hudby a byl propagátorem jazzu a rocku. Ve zmanipulovaném soudním procesu byl i přes zjevné fyzické obtíže (velmi silná krátkozrakost) v roce 1977 odsouzen za špionáž na patnáct let těžkého žaláře, ve kterém v důsledku absence lékařské péče a hrubého zacházení bachařů zdravotně těžce strádal a propuštěn byl po dlouhých devíti letech ve zbídačeném fyzickém i psychickém stavu. Podle badatelky Tey Muckové se Jiří Gans „stal nevinnou obětí, která byla vykonstruována z individuálních potřeb socialismu, ve snaze udržet mladé lidi ve strachu před svobodou a západním světem“.

U příležitosti 50 let starých událostí se v sobotu 20. dubna uskuteční vzpomínková akce plná hudby, přednášek a vzpomínek pamětníků nazvaná Undergroundová pouť z Ameriky do Fabriky. Její program začne ve 13 h v budějovickém klubu MC Fabrika, odkud ve 13.30 h odjedou dobové autobusy na okružní jízdu po důležitých místech (náměstí Přemysla Otakara II., dům, ve kterém žil Jiří Gans, restaurace Na Americe…). Od 17 h pak bude program pokračovat v MC Fabrika s mnoha zajímavými hudebními skupinami včetně ikonických Plastic People of The Universe prokládaných přednáškami historiků a pamětníků.

