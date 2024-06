Na Rudolfovské třídě je ale řidičům taková taktika k ničemu. Dírám, vyjetým kolejím a dalším závadám na silnici se tu vyhnout prakticky nelze. Jsou úplně všude. Město a kraj se proto na začátku prázdnin pouštějí do oprav zdevastovaného povrchu. Podle místních i obyvatel Rudolfova, kteří tudy denně chodí či jezdí, je to ale málo.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Rudolfovská třída v Českých Budějovicích potřebuje opravu jako sůl. Řidiči se nového povrchu dočkají, větší komfort a bezpečí by ale zasloužili i chodci a cyklisté.

„Současný stav Rudolfovské třídy přivádí občany Budějovic i Rudolfova do život ohrožujících situací," upozorňují oba spolky a navrhují, aby rekonstrukce zahrnovala i doplnění přechodů pro chodce v místech křížení Hlinské a Rudolfovské, chybějících chodníků a cyklopruhů. Přidávají se také někteří zastupitelé Rudolfova: „Naše město je jedním z mála míst v blízkém okolí Budějovic, ze kterého neexistuje bezpečná a přímá cesta do centra Budějovic vhodná pro cyklisty. Domníváme se, že by bylo v rámci rekonstrukce vhodné tento letitý problém vyřešit," napsali Jana Pinlová, Jiří Polák, Milan Třebín, Miloslav Holovský a Jaroslav Valevský primátorce s hejtmanem a navrhli, aby se při rekonstrukci zřídila souběžná cyklostezka nebo se alespoň vyznačily cyklopruhy.

Ačkoli radnice ani krajský úřad v zásadě nejsou proti navrhovaným opatřením, lidé se jich hned tak nedočkají. Rozhodně ne při opravách, do kterých se město i kraj po dílčích etapách nyní pouští. „Plánovaná oprava řeší pouze opravu poškozeného povrchu vozovky při zachování stávajícího profilu komunikace. Další změny na komunikaci, včetně změn dopravního značení, nejsou předmětem opravy," odpovídá na žádosti vedoucí odboru správy veřejných statků magistrátu Tomáš Kubeš. V podobném smyslu odepsal i náměstek primátorky Petr Maroš. „Další změny na komunikaci, včetně změn dopravního značení, a to jak vodorovného, tak svislého, nejsou předmětem opravy," doplnil.

Podle vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství Andrey Tetourové ale jen u nového povrchu vozovky příliš dlouho nezůstane. Větší úpravy ale chtějí čas. „K uplatněným požadavkům, které mají dopad do uličního profilu Rudolfovské třídy, je nutné zadat projektovou dokumentaci. Její vyhotovení trvá zpravidla nejméně 12 měsíců. Pro navrhované komplexní úpravy je třeba také získat stavební povolení. Souhlasíme s tím, že si Rudolfovská třída zasluhuje pozornost, a proto pro úsek v majetku Jihočeského kraje, od křižovatky s Hlinskou ulicí po novou okružní křižovatku, zadáme projektovou dokumentaci řešící úplnou rekonstrukci a úpravu uličního profilu. Projektová dokumentace bude také zahrnovat rekonstrukci sítí, dále se chceme věnovat bezpečnosti chodců a cyklistů a ulici rekonstruovat do standardů odpovídajících požadavkům a trendům současné doby. Dokončení projektu předpokládáme v příštím roce," nastiňuje plány.