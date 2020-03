Město mělo k Novému roku 2 480 obyvatel, pod petici se tak podepsala téměř pětina občanů. „Rada města teď má podle zákona třicet dnů na to, aby se k ní písemně vyjádřila,“ dodala Jana Pinlová z petičního výboru.

Rudolfovským nevadí, že by se měl na Farské louce stavět obchod, vadí jim, že by to měl být velký supermarket, který by zvýšil provoz a hluk ve města. „Stačil by nám obchod tipu Trefa, jaký mají v Adamově, to je malá Jednota," svěřil se jeden obyvatel. Na louce by mohlo vyrůst také zdravotní středisko, které v Rudolfově zoufale chybí.

Právě prodej pozemku developerovi a možná stavba velkého supermarketu budí už řadu měsíců ve městě vášně. Velká část lidí má za to, že město by rozsáhlý pozemek vůbec nemělo prodávat soukromé firmě, která by si s ním ve finále mohla udělat, co bude chtít, ale že by si ho mělo nechat a pronajmout ho. Jen tak bude mít možnost ovlivnit, jak bude nové náměstí vypadat. „Myslím si, že si Farskou louku rada města pod tlakem lidí prodat nedovolí,“ doufá opoziční zastupitel Jaroslav Valevský.

Nejdřív město ale musí dořešit soudní spor s tamní farností ohledně určení vlastnictví pozemku, který trvá už od r. 2015. Ten by měla ukončit dohoda, na jejímž základě by farnost měla dostat za pozemky sedm milionů korun. „Klíčová jednání s panem generálním vikářem Hanzlem budou příští týden, budeme řešit i možný postup v případě, že bychom vynechali trojdohodu a byla by to jen dvojdohoda. Pokusili bychom se finančně vyrovnat s farností Rudolfov a spor zastavili,“ vysvětlil starosta.

Třetí stranou v trojdohodě je společnost S & B Tschechien, která by na pozemku mohla postavit supermarket nebo obchodní centrum. Město s ní mělo podepsat smlouvu o smlouvě budoucí. Jak se ale na čtvrtečním zasedání zastupitelů ukázalo, nepodala nabídku. Ta přišla pouze od budějovické Jednoty a od jedné fyzické osoby. Starosta se s generálním ředitelem Jednoty sejde také příští týden.

Nejnovější verze architektonické studie Farské louky z pera studia Brůha Krampera architekti.Autor: archiv