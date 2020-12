Trombonista, který pracuje v divadle už 36 let, říká: „Letos je první rok úplně jiný. Proto jsme vyšli lidem takto vstříc, aby v této složité době měli možnost slyšet a vidět živé vystoupení. My si můžeme alespoň zahrát.“

Od 17. listopadu, kdy od žesťů orchestru opery JD zazněla česká státní hymna živě ze střechy radnice k výročí sametové revoluce, se Josef Krejčík zúčastnil zatím všech minikoncertů, které následují po odbíjení zvonů a zvonkohře. „Vždy lidé uslyší čtyři kousků asi na deset minut,“ přibližuje. Pětice trubačů, dvou trumpetistů a tří trombonistů, už vystřídala asi sedmnáct skladeb různých barokních autorů. „Připravují se i vánoční. Už jsme hráli méně známé koledy od Adama Michny z Otradovic, ale přijdou i známější. Moc všechny zveme, ať si to přijdou poslechnout,“říká hudebník.

Jak se nestandardní vystoupení připravují? Než vystoupají na radnici, cvičí nejprve každý individuálně, potom zkouší společně.

„I když je počasí špatné, vydržíme,“ usmívá se trombonista. „Několik dní foukal východní vítr do obličeje, až slzely oči,“ vzpomíná Josef Krejčík a dodává: „Ale co máme dělat? My žesťaři jsme zvyklí hrát i venku.“ Trombonista i jeho kolegové totiž hrávají také na pohřbech. Zatím prý nebyla taková zima, aby si museli na českobudějovické radnici brát rukavice. „Dá se v nich hrát, ale nutné jsou až, když jsou vánice a mráz. Zatím to šlo i bez nich,“ usmívá se Josef Krejčík.

Při adventním minikoncertování je prý skvělá atmosféra. „Máme dobrý pocit, když můžeme hrát a lidi nás poslouchají,“ vysvětluje hudebník. Z náměstí je totiž posluchači i vidí a muzikantům mávají a tleskají. „Už si na nás zvykli a nás těší, že je jich rozprostřených po náměstí čím dál víc,“ je rád Josef Krejčík.