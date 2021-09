Zhruba 120 dospělých členů není jen z Ledenic a okolních obcí. Mezi důvody patří to, že rybáři mají povinné brigádnické hodiny, ale ne ve všech organizacích je mohou splnit. Lze se vyplatit. Ale mnozí se chtějí starat o nějaký rybník, chodit na výlovy, brigádně pomáhat v Petrově cechu. V Ledenicích je k tomu příležitostí dost na necelé desítce nádrží pronajatých od městysu. „Naši členové odpracují tisíce hodin, za rok neskutečné číslo, patří jim za to díky,“ zdůrazňuje Zbyněk Slach.

K úspěšným aktivitám patří zmíněný dětský kroužek, který vloni oslavil již 50 let trvání. „Bereme děti od první třídy,“ říká Zbyněk Slach a vysvětluje, že je třeba aby mladí adepti na vstup do rybářských řad, uměli alespoň přečíst řády a provést například zápis úlovku.

Výlovy a rybí hody, stavění májky i rybářský kroužek, vše patří k činnosti ledenické místní organizace Českého rybářského svazu, založené roku 1955. Jejím předsedou je posledních několik let Zbyněk Slach, ale členem je už od roku 1992.

Rybářská organizace byla založena v městysu v roce 1955. Už padesát let bez přerušení funguje rybářský kroužek pro děti.

