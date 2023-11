Největším producentem ryb v regionu jsou třeboňští rybáři. Podle předsedy představenstva Rybářství Třeboň Josefa Malechy je letošní výsledek zatím takový, jaký předpokládali. „Jsme pod průměrem posledních deseti let,“ konstatoval pro Deník Josef Malecha a připojil, že výlovy ale zatím pokračují.

Na sádkách cena zůstane

V minulých dnech lovili Třeboňští například rybník Svět, na kterém se přibližně naplnila prognóza 70 tun ryb. Ohledně ceny zachová firma na svých sádkách cenu, kterou zvýšila vloni v souvislosti s nárůstem nákladů. Nahoru šly podle Josefa Malechy hlavně ceny krmiva, ale i energie a další vstupy. „Kapr bez rozdílu zatřídění stojí kilogram 119 korun,“ říká šéf třeboňských rybářů s tím, že se jedná o cenu na sádkách firmy pro maloodběratele. Platí to tedy pro sádky v Třeboni, Chlumu u Třeboně, sádky Šaloun, Strkov, Soběslav, Mladá Vožice a Milevsko.

Výlov rybníka Bezdrev u Hluboké nad Vltavou.Zdroj: Deník/Klára Skálová

Ve společnosti Blatenská ryba zatím podle obchodního náměstka Václava Miloty nemají určenou cenu pro vánoční trh. Aktuálně stojí výběr, tedy ryba o váze nad 2,5 kilogramu, na blatenských sádkách 108 korun za kilogram. Rozhodne celkový výsledek výlovů. Zatím se stále zatahují sítě. „Je to spíše slabší průměr. Ať už kusové přírůstky nebo počty ryb. Jsme v prostředku lovení,“ zmínil Václav Milota a dodal, že poslední výlovy budou až koncem listopadu.

Problém s násadou

Problémem letos byl nedostatek násady a hlavně u některých zákazníků oblíbený kapr lysec chyběl. „Měli jsme málo hladkých násad. Letos bychom jich potřebovali daleko víc,“ zmínil Václav Milota s tím, že i pro šupinatou rybu by potřebovali v Blatné násad víc. Rybám uškodila hlavně zima a potom predátoři. „Loni a letos jsme měli poměrně velké ztráty,“ uvedl obchodní náměstek blatenských rybářů. Špatné bylo, že nezamrzlo, ryby neměly klid, se špatnou kondicí jsou méně odolné vůči nemocem a při volné hladině se snáze k šupináčům také dostanou třeba kormoráni nebo vydry a ryby plaší ze „zimního klidu“. „Ryba se zvedá ze dna,“ vysvětluje Václav Milota. V sobotu se uskutečnil výlov rybníka Bezdrev u Hluboké nad Vltavou.Zdroj: Deník/Klára Skálová

Současnou cenu zachovají na Vánoce v Rybářství Hluboká CZ. Podle ředitele Vladimíra Kaisera pozorují letos i hlubočtí rybáři nižší přírůstky. „Horší průměr,“ zhodnotil dosavadní sezónu Vladimír Kaiser. Přírůstky byly horší kvůli studenému jaru a letní vedra s deficitem kyslíku ve vodě, kdy ryby málo přijímaly potravu, nabírání váhy také nesvědčily. Firma může mít plány, ale jak dopadnou, to se ukáže vždy až na podzim. „Jak to dopadlo se uvidí, teprve až to člověk sloví,“ říká s úsměvem Vladimír Kaiser.

Klidnější časy minuly

I hlubočtí rybáři se v zvýšené míře potýkají s predátory a dalšími problémy posledních let. Nově se objevují třeba mořští rackové. „Vzpomínám na dobu před dvaceti lety, když to trochu přeženu, to byla rybařina nuda,“ srovnává vývoj za poslední roky Vladimír Kaiser.

Současná cena na sádkách v Hluboké nad Vltavou má ale platit na sádkách i při vánočním prodeji pro maloodběratele. Je to 95 korun za I. třídu a 105 korun za kilo výběrového kapra, tedy o váze nad 2,5 kila.

Vaše úlovky, poznatky od vody, fotografie z výlovu či jakékoli další "rybí" příspěvky posílejte na adresu ryby@denik.cz. Nezapomeňte na své jméno, kde jste fotili (kde se výlov koná, kde jste ulovili kapitální rybu, atd.) a připojit můžete také krátký příběh. Rádi vše zveřejníme v našem speciálu.

Zdroj: Jan Lakomý