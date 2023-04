V pátek začínají přírodovědné vycházky s Callou. V Budějovicích a okolí můžete vyrazit do přírody i s dětmi.

Puštík obecný. | Foto: archiv Jiřího Řehounka

V pátek 31. března 2023 začíná 15. sezóna přírodovědných vycházek s Callou. Zájemci o přírodu tak opět mohou vyrazit s odborníky do blízkého i vzdálenějšího okolí Budějovic, aby poznávali zajímavé přírodní lokality.

Loni uspořádala Calla sedm přírodovědných vycházek, které účastníky zavedly k rybníkům Bor a Novohaklovský, na bývalý tankodrom, do Branišovského lesa, do přírodní památky Bořinka, do údolí Rudolfovského potoka i k Malši v Budějovicích. Tematicky byly zaměřeny na vodní i suchozemský hmyz, ptáky, obojživelníky, houby, rostliny, ale i regionální historii. Celkově od roku 2008 proběhlo přírodovědných vycházek už 98. Účastníci se mají možnost seznámit se zajímavostmi nejen prostřednictvím výkladu, ale třeba i při kroužkování ptactva.

„Jsme rádi, že přírodovědné vycházky si už patnáctým rokem nacházejí svoje příznivce. Zároveň nás to zavazuje, abychom i nadále přicházeli se zajímavými tématy a místy, na která zájemce o přírodu zveme,“ říká Jiří Řehounek z Cally, který cyklus vycházek od počátku koordinuje.

Tentokrát proběhne první vycházka už v pátek 31. března. Jmenuje se „Soví houkání na Čtyráku“ a jak napovídá její název, bude zaměřená na sovy. Povedou ji ornitolog Petr Veselý z Přírodovědecké fakulty JU, Olga Růžičková a Martina Němcová ze záchranné stanice Třeboň. S nimi přijede z třeboňské stanice i puštík Bíba. Součástí vycházky bude lákání volně žijících kalousů ušatých na hlasové nahrávky. Sraz účastníků bude v 18 h na zastávce budějovické MHD Jihočeská univerzita.