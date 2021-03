Sbor dobrovolných hasičů byl založen v obci roku 1882 a podle velitele Jiřího Novotného má aktuálně 49 členů. Soutěží se pravidelně účastní mužský i ženský tým. Ale velitele těší hlavně to, že i v tak malé obci stále funguje zásahová jednotka.

„Chtěl bych poděkovat členům, že to držíme funkční. Je to dnes těžké. Lidé nemají čas a je třeba i ochota udělat něco zadarmo. Držíme ale pospolu a kluci jsou spolehliví, a když je třeba, tak jdou, bez toho by to nešlo. A chtěl bych za to všechno poděkovat i celému sboru,“ zdůrazňuje Jiří Novotný.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

V současnosti se sice dobrovolní hasiči z Plavu věnují jen údržbě techniky, třeba ani schůze se nemohou konat, ale o zásahy ještě v minulém roce neměly nouzi.

Například povodně jsou pro plavské hasiče skoro „obvyklým chlebem“. Naposledy se zvedla hladina Malše na podzim a hrozilo zatopení několika stavení na ostrově uprostřed vesnice přes mlýnský náhon. Měl poškozené stavidlo a šlo o minuty. „Museli jsme rychle zredukovat proud vody. Pod hladinou byla rozbitá shnilá dřeva ve stavidle a nebylo možné přibrzdit tok. Museli jsme to zaslepit. Potřebovali jsme to udělat hned,“ zdůrazňuje Jiří Novotný a naznačuje, proč vyhrála okamžitá improvizace před nějakým jiným řešením. Hasiči využili silné igelity a přes problémové místo dali ještě desku. „Na pár dní to vydrželo,“ usmívá se při vzpomínce Jiří Novotný a dodává, že v roce 2002, když řeka bořila domy, to bylo mnohem horší. Vloni například plavští hasiči také jezdili i po širokém okolí a odklízeli ze silnic padlé stromy po vichřici v únoru. Ale jsou k dispozici nejen při katastrofách. V zimě se třeba domluvili a pro děti nastříkali při mrazech hokejbalové hřiště a vytvořili tak solidní kluziště.

A mimo hasičskou rutinu zabrousili i při mezinárodní reprezentaci České republiky. V roce 2007 se parta ve složení Pavel Urban (tehdejší starosta SDH), Lenka Urbanová, Kamila Němčoková, Jiří Novotný a Petr Beran účastnila grilovací soutěže pod patronátem Globusu. A protože byli všichni z řad dobrovolných hasičů, účastnili se pod hlavičkou SDH. „Vyhráli jsme regionální kolo v Českých Budějovicích a nominovali se na mistrovství republiky do Olomouce. V Olomouci jsme to vyhráli celé a zajistili si účast na mistrovství světa v Belgii,“ vzpomíná Jiří Novotný.

V Belgii už ovšem nerozhodovalo jen grilovací umění a schopnost správné práce s masem a všemi dalšími ingrediencemi. „Tam už byly profesionální kuchařské týmy, měly snad i sto členů. Někteří měli s sebou i gymnasty a hodnotilo se i to, co předvedou mimo grilování,“ říká Jiří Novotný a doplňuje, že doprovod plavských hasičů byl tehdejší starosta Jaroslav Hlach. I tahle akce ale musela být zabezpečena a službu zde drželi belgičtí hasiči, profesionální jednotka, která jinak hlídala mimo jiné i nedalekou dálnici. „My jsme byli také hasiči a vzešlo z toho takové přátelské srdečné setkání, kdy nás pozvali i na prohlídku své stanice,“ zdůrazňuje na závěr také mezinárodní pouto mezi hasiči Jiří Novotný.