S hejtmankou o dopravě, nemocnicích i zaměstnanosti

"Jednotlivé nemocnice mají dobře strukturované obory. Páteř tvoří českobudějovická nemocnice a je srovnatelná s fakultní nemocnicí. Koordinuje další péči s okresními nemocnicemi. To je model, který by mohly závidět ostatní kraje a do určité míry šetří prostředky," uvedla dále Zuzana Roithová.

Připustila také, že k méně pozitivnímu patří přesčasová práce lékařů a přetěžování zdravotního personálu. "Chybí vstup lékařů do zdravotní dokumentace pacientů kdykoliv, když přijde do nemocnice, chybí propojení informačních systémů. Měla by být propojena i s terénními lékaři. Moc dobře vím, že se často stává, že pacienti hledají péči i mimo kraj, protože řeší dojezdovou vzdálenost do bližších zařízení mimo kraje. Digitalizace a propojování zdravotnické dokumentace bude výhrou pro Jihočechy. Na jihu Čech máme i specializovaná pracoviště na vysoké úrovni. Existuje dohoda na výměnu určitých oborů, aby se zamezilo duplicitní péči," dodala.