Nejen o změněném pracovním režimu ústavu mluvil s redaktorkou Deníku vedoucí ústavu Julius Lukeš.

Jak koronavirus ovlivňuje vaši práci?

Změna je v tom, že část ústavu pomáhá s diagnózou koronaviru. Zároveň se snažíme průběžně pokračovat v naší běžné práci. V tom nej᠆větším útlumu chodilo do práce jen 30 procent lidí, teď už jsme na 90 procentech.

Analyzujete 100 vzorků od pacientů denně, budete i navyšovat kapacitu?

Sice poptávka je, ale musíme zvažovat rozumně naše síly. Naštěstí v sousední přírodovědecké fakultě zvládají další stovku. Vzorky nám vozí z českobudějovické nemocnice, která má s koronavirem nejvíc práce. Spolupráce je výborná, zejména díky koordinaci paní doktorky Roithové, jako šéfky jihočeských nemocnic, která velice plasticky přesouvá práci mezi jednotlivými laboratořemi. Koordinace testování je v jižních Čechách lepší než kdekoli jinde. Také díky tomu nedochází k situacím, že by jedna laboratoř dostala velkou zásilku a jinde by se stálo. Což se teď děje v celé zemi. Nyní se testuje v republice celkem 8000 vzorků denně. Pomocí pipetovacích robotů by to šlo navýšit na 10 000. Ve chvíli, kdy se u nich vyřeší celá řada technických záležitostí, aby byli roboti připravení na práci s vysoce infekčním materiálem, pomůžou ke zrychlení i navýšení počtu testů. Je u nich ale riziko, že se při práci kontaminují virem i negativní vzorky.

S infekcí jste se potkal i díky kongresu ve Španělsku, kde se jeden váš kolega nakazil…

Přiletěli jsme 12. března ze Španělska, z letiště jsme jeli rovnou do karantény. S kolegou, který si koronavirus při᠆vezl, jsme všichni seděli v au᠆tě. On byl 13. března pozitivně testovaný. Takže jsme si mysleli, že my ostatní to máme také.

Ale virus není všemocný a evidentně jsme se nenakazili. Tedy pokud jsme neměli bezpříznakový průběh nemoci, což se ukáže až po dalších testech. Kolega se nám po třech týdnech vrátil ke své práci a také se nabídl do laboratoře, kde koronavirus testujeme.