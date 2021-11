Zdroj: Deník

Lidově řečeno šprtec, oficiálně billiard-hockey, je v podstatě českým sportem, který vznikl zhruba v 60. letech 20. století. Podle Miloslava Macha, předsedy dobrovodského oddílu, se ale údajně podobná hra provozovala už za Rakouska – Uherska. „První pravidelná soutěž se hrála na jižní Moravě,“ říká Miloslav Mach s tím, že to bylo někdy v 60. a 70. letech 20. století. V současnosti se mu věnuje v tuzemsku zhruba 3,5 tisíce registrovaných hráčů, ale zdaleka ne všichni vyznavači šprtce jsou v nějakém klubu či oddílu registrováni. Řada z nich hraje neoficiální lokální soutěže. „V jižních Čechách hraje několik skupin,“ říká Miloslav Mach a dodává, že v podstatě kdokoliv může přijít na turnaje, které pořádá oddíl, jehož oficiální název zní Stolní hokejová ligy WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Šest kamenů

A jak se šprtec hraje? Spíše než stolní hokej, jej vystihuje pojem billiard-hockey. Každý hráč má šest kamenů (pět hráčů v poli a gólmana) a hraje malou hokejkou. Na hracím poli (kluzišti) svou hokejkou strká kameny, které mají odrážet puk. Cílem je dát gól stejně jako ve skutečném hokeji. A výsledky zápasů? Různé jako na pravém ledě. Někdy 1:0, když na sebe narazí zkušení, dobře bránící hráči. Někdy je z mače přestřelka s výsledkem 7:6 a někdy, když na sebe narazí nováček s matadorem, může být skóre i 15:1. Hraje se 3 krát 6 minut (v soutěžích družstev), na turnajích, kde je potřeba rozhodnout, kdo postoupí dál, přichází při nerozhodném výsledku ještě 3 minuty prodloužení na náhlou smrt a případně nájezdy.

V Dobré Vodě vznikl oddíl 6. června 1991, oslavil už 30 let, členem české organizace šprtce je od roku 1993. Aktuálně má na cca 25 členů. „My jsme klub, který pořádá i velké turnaje. Přijede i přes sto lidí, musíme mít minimálně 32 hracích stolů,“ říká k materiálnímu vybavení Miloslav Mach a dodává, že v Dobré Vodě jich mají k dispozici skoro 40 stolů s nizoučkými mantinely.

Mistři v České republice i v Evropě

A na svém kontě mají dobrovodští příznivci šprtce řadu úspěchů. „My jsme dlouhá léta byli pravidelným dodavatelem hráčů do reprezentace. V poslední době se soustředíme spíše na družstva,“ přibližuje aktuální sportovní pozici oddílu Miloslav Mach s tím, že jsou historicky nejúspěšnější tuzemský klub se 14 tituly v družstvech.

Soutěž družstev je podobná jako v šachách, hraje se na určitém počtu stolů (v první lize pět, ve druhé tři) ale na soupisce je více hráčů. Takže, když skončí jednotlivá utkání v rámci kola, může být nominace změněna a do hry nastoupí někdo jiný ze soupisky.

Zanedlouho se mají hrát poslední dvě kola 1. ligy. „Když to dopadne, budeme mít i patnáctý titul,“ těší Miloslava Macha. K tomu je třeba přičíst řadu individuálních domácích titulů, dvanáct vítězství v Poháru mistrů evropských zemí, několik titulů mistrů Evropy a jeden titul mistra světa. „Například já jsem jeden ze tří hráčů, kterým se do této doby podařilo vyhrát mistrovství světa, které se pořádá jednou za čtyři rok od roku 2004,“ říká Miloslav Mach a dodává, že pak vyhrál ještě jeden Čech, Martin Kučera z Brna, dvakrát a jednou Švéd. „Naším nejúspěšnějším hráčem je však bezesporu Petr Honsa, který je několikanásobným mistrem Evropy i České republiky,“ zdůraznil Miloslav Mach. Dalšími úspěšnými hráči klubové současnosti jsou: Václav Zíka (1x mistr Evropy a mistr ČR) a dále pak mistři či vicemistři ČR Jiří Honsa, Tomáš Fleišman či Adam Svoboda. Z úspěšných hráčů historie a medailistů ME či MČR nelze zapomenout na Antonína Dudu, Josefa Odradovce, Martina Pařeza či Daniela Dušáka.

Nováčky vítají

Pokud by se chtěl někdo k dobrovodským příznivcům šprtce přidat, je to snadné. Průběžně přijímají nové členy a vítán je každý, i ten, kdo by si zajímavý sport chtěl jen vyzkoušet