Sladké těsto, které upečené vzdáleně připomíná tabulku čokolády, vylepšují na autobusové zastávce šlehačkou, nutelou nebo ovocem.

Nový stánek s vaflemi na zastávce Milady Horákové. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Původně plánovali tři kamarádi otevření stánku na pražských vánočních trzích. Místo toho ale nyní mají stánek s vaflemi na českobudějovickém sídlišti Máj. Na autobusové zastávce v ulici Milady Horákové nabízejí sladkou svačinu, která je typická pro Belgii.

„Je to nadýchané těsto,“ popisuje vafli Vojtěch Langhammer a dodává, že tvarem i velikostí může připomínat tabulku čokolády. Namazat se může marmeládou nebo nutelou. Na přilnavý základ potom lze naskládat ovoce či sladkosti nebo si ji dát jen se šlehačkou. „Tu děláme vlastní, ze smetany,“ říká Vojtěch Langhammer, rodilý Plzeňák, který dostudoval v Praze herectví a ještě pokračuje ve studiu na FTVS. Jižní Čechy zná mimo jiné díky tomu, že do Českého Krumlova jezdil na brigády.

Tři základní varianty

Ve stánku na sídlišti nyní nabízejí tři varianty vaflí. Navíc si může zákazník udělat i variantu zcela podle své chuti. „Vybrali jsme takové, jaké chutnají nám,“ vysvětluje Vojtěch Langhammer k základní nabídce s tím, že sám má nejraději vafli Basic Boy. Ta je namazaná nutelou a pak jsou na ní jahody, banán, šlehačka a Oreo sušenka. Základní tabulka vafle stojí 59 korun, vylepšená vyjde zhruba do 100 korun, některé do 120 či 130 korun. Otevřeno je od 8.30 do 21 hodin a většinou celý týden. Prezentaci stánku mohou zájemci najít i na internetu.

Tři provozovatele fialového stánku svedla dohromady letní brigáda. Dva ještě studují, vedle Vojtěcha Langhammera i David Svítil, který se ale zároveň jako provozní věnuje práci pro síť malých kaváren. Třetí do party, Josef Vozábal, je kuchař. I Vojtěch Langhammer má ale zkušenosti z gastronomie z brigád. Ve stánku na sídlišti začali na konci července. Nabízejí vafle, kávu, čaj, ledovou kávu nebo limonádu. Na podzim by chtěli přidat ještě svařák a časem vafle na slano.

Doplněk kávy

Kamarádi před tři čtvrtě rokem hledali nějakou firmu nebo jinou příležitost k podnikání, protože se chtějí věnovat gastroprovozu. „Mysleli jsme, že budeme mít stánek na vánočních trzích v Praze, ale pak se objevila nabídka k pronájmu stánku na zastávce v ulici Milady Horákové,“ říká Vojtěch Langhammer. Řekli si prý, že v nabídce bude káva, ale váhali, co k tomu. Vybrali vafle, protože trh v Budějovicích už je jinak dost plný - třeba podniků s hamburgery už je tolik, že otevřít další by bylo těžké. Volba proto padla na sladké vafle. „Rádi bychom se rozšiřovali, pokud to půjde. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ usmívá se Vojtěch Langhammer.