„Nikdy jsem si jako rodič nedokázala představit, jak to v první třídě funguje. Musím říci, že distanční výuka s prvňákem Eliášem je velice náročná. Po hodině a třičtvrtě, kdy se s Eliášem učíme, cítím, že mám dost,“ sdílí pocity Veronika, která není na homeofficu, ale čerpá ošetřovné.

„Paní učitelka nám pošle přes aplikaci WhatsApp hlasový záznam a Eliáš musí udělat přesně to, co řekne. Učíme se denně čtyři hodiny, tak jako ve škole. Začínáme v osm hodin ráno. Vytahujeme podle pokynů paní učitelky správné kartičky s písmenky, slabikami, učíme se číst, někdy vymalováváme. V matematice porovnávají větší a menší čísla, počítáme do deseti,“ líčí 36letá Veronika, která musí prvňáka kontrolovat. „Nemohu jít do kuchyně a vařit, to by se pak Eliáš nesoustředil. Problém u mě je ten, že mi volají lidé z práce, i když nejsem na homeofficu, musím hovory vyřídit, a tak nás to brzdí od učení a musíme se k tomu později vracet,“ vysvětluje žena, která pracuje jako referentka prodeje ve stavebnictví. Po obědě chodí s mladším synem na procházku. „Pak se k povinnostem vracíme, když nestíháme,“ přemítá.

Starší Matyáš navštěvuje sportovní školu fotbalové akademie v Českých Budějovicích, a protože hraje za klub AC Sparta Praha, musí mimo školní povinnosti plnit úkoly od trenéra. Matyáš je už samostatný, s učiteli komunikuje přes počítač. V pokoji u počítače sedí od osmi hodin ráno, kde i cvičí. Vypíná mikrofon a když ho učitel vyvolá, tak jej zapíná,“ sleduje Veronika. Manželovi Václavovi předává štafetu, když přijde z práce. „Já jdu vařit večeři a Vašek procvičuje s Eliášem,“ dodává.

Online s Einsteinem

Letos už podruhé zahájila paní učitelka Irena Štrausová online výuku z domova. Učí matematiku a informatiku na Waldorfském lyceu v Českých Budějovicích. Kromě toho, že sama učí, je oporou i pro své kolegy, kteří se s počítačem příliš nemilují. „Teď na podzim byl přechod na online výuku mnohem hladší, už jsme věděli, co nás čeká a byli jsme připraveni. Ani s připojením a počítači není velký problém. Jen rodiny, ve kterých mají více dětí, mohou mít problémy s nedostatkem počítačů. I proto své online hodiny nahrávám, aby si je mohli studenti pustit kdykoli,“ říká usměvavá učitelka ve své domácí pracovně, ze které učí pod dohledem Alberta Einsteina.

„Nevýhodou je, že nevidím, jak studenti v hodině pracují. Horší je to i s motivací. Zvlášť u těch, kterým to nejde tak snadno, mi nevyhovuje, že jim nemůžu koukat pod ruku,“ říká Irena Štrausová. Online vyučování se účastní celá třída, studenti vidí na svých monitorech paní učitelku, ale ta své studenty pouze slyší. „Většinu času sdílím se studenty svou plochu a předvádím jim výpočty. Sice dělám online hodiny pro celou třídu, ale většinou se mnou aktivně komunikují tři čtyři nejlepší studenti. Zpětná vazba od většiny je slabší. mám teď více práce. Po vyučování ještě konzultuji s jednotlivci. Navíc mám sama doma dva školáky, kteří se učí samostatně,“ říká online-učitelka. Studenti vyšších ročníků, kteří cítí, že se blíží maturita, prý žádají o navýšení hodin. Vědí, že maturita ovlivněná covidem může být náročná.