Na 1. září se děti i na jihu Čech znovu vydají do škol. Některé jistě rády, některé možná i s mírným nadšením, mnohé ovšem z povinnosti. Řeklo by se tradiční obrázek.

Zapomenuto už je období koronaviru, kdy i zatvrzelí repetenti a odpírači školních povinností toužili po lavicích, protože to znamenalo únik ze čtyř stěn domova při distanční výuce. Byl to skutečně mimořádný, až možná historický úkaz a je svým způsobem pro celý život neobyčejnou zkušeností.

I dnes jsou ale tací, kteří se do školy chystají až speciálně. Znám gymnazisty, kteří už týden spřádají plány, v kolik je nutné být před budovou, aby bylo možné zabrat nejoblíbenější lavice a jestli bude rozhodovat fronta před školou nebo to, kdo první vrazí do samotné třídy…