Na budějovickém nádraží skončilo proplétání mezi lešením. Jak cestující vidí nově opravenou část vlakového nádraží? Deník to zjišťoval a vedle chvály zaznívají i výhrady. Krásná hala, chválí cestující první opravený kus nádraží. Na velkém projektu se ale najde pár drobných vad na kráse. Třeba věže pro kola se cyklisté nedočkají. Také informační cedule by možná mohly mít větší písmo.

Nově opravená část vlakového nádraží. | Video: Edwin Otta

Prvních deset dnů služby má za sebou nově zrekonstruovaná příjezdová hala budějovického vlakového nádraží. Cestujícím se líbí, i když občas se výhrada najde. "Je to pěkné," oceňuje novotou svítící prostor Budějčák Karel Pečman. "Nepravidelně na Tábor," dodává vzápětí, kam z Budějc jezdí. Uvítal by ale větší písmena na světelné informační tabuli umístěné vysoko na zdi. "Pro nás s brýlemi jsou to malá písmenka, je to jak rozsypaný mák," konstatoval Karel Pečman. Netajil se zvědavostí, jak se budou čistit velká kulatá svítidla zavěšená v polovině vzdálenosti mezi stropem a podlahou a zapochyboval, jestli se z nich časem nestanou lapače prachu.

Ještě před pár týdny se přes nádraží procházelo druhou odbavovací halou, která je nyní nepřístupná. Cestující se proplétali přímo mezi lešením. To ale nevidí Karel Pečman jako problém. "Je to stavba, šlo to," konstatoval a dodal, že se těší, až se nádraží v nové podobě otevře celé.

OBRAZEM: V Budějovicích otevřeli příjezdovou halu nádraží. Podívejte se

Ve čtvrtečním ránu ale cestující poukázal ještě na jednu vadu. Hlasitou ránu, která se ozvala při každém zavření dveří. Důkladné bouchnutí rozléhající se celou halou způsobila vada na zavírání. Chvíli pomohl zaměstnanec železnice, který dveře držel otevřené. Posléze se naštěstí objevili montéři, kteří se pustili do opravy.

I na podívanou

Jsou i tací, kteří se na opravenou část nádraží přijdou jen podívat. "Jedeme do Hopsária, tak jsem vzala děti podívat se, jak to tu vypadá. Je to pěkné, akorát ten randál mi vadí, to bych zešedivěla," mírně se pousmála při kritické poznámce paní Ivana z Českého Krumlova, kterou doprovázeli cestující mladé generace Lucie a Lukáš. Také paní Ivana si totiž všimla "ozvučených dveří". "Občas jezdím vlakem," zmínila k přesunu mezi Krumlovem a Budějovicemi, takže nádraží v přestavbě zná i z vlastní zkušenosti. Tentokrát přijela autobusem, prohlídka nádraží znamenala pár kroků navíc. Nová hala se jí ale líbí. Nabízí i provizorní pokladny, lavičky nebo WC.

"Je to pěkné, takové světlé," ocenila prostor po rekonstrukci Michaela Ambrožová ze Zlivi. Se synem Alexem občas jezdí vlakem. "Určitě to chtělo, aby tak velké město jako Budějovice mělo pěkné nádraží," připomněla dlouhé roky, kdy se na generální rekonstrukci nádraží čekalo.

Dokončení letos

Opravy mají být hotové letos. To začne sloužit i odbavovací hala. Její podobu si lze prohlédnout na velkoformátové fotografii, která je instalovaná v budoucím průchodu mezi halami. Snímek je tak působivý, že se zdá, jako by už dnes bylo průchozí celé nádraží a druhá hala se normálně využívala…

Do budoucna musejí upřít své naděje i cyklisté. Dlouho se uvažovalo o tom, že u nádraží směrem k jihu bude zřízena kapacitní parkovací věž pro kola. Ta se ale nyní určitě stavět nebude. K cestě na nástupiště jsou k dispozici pro cyklisty jen kolejnice na okraji schodišť. Do výtahu oficiálně nesmějí, ten je určen pro vozíčkáře, kočárky a cestující, ale bez kol. Změnit by se to mohlo až při plánovaném prodloužení podchodů a otevření dalšího vstupu na nádraží od Suchého Vrbného. Při tom slíbila Správa železnic vybudovat nové rozměrnější výtahy na nástupiště. Prodloužení pochodů chce Správa železnic začít realizovat v roce 2026.

Náročné vícepráce

Cyklověž se ale objeví ještě později. "Prozatím se stavět nebude," uvedl za Správu železnic mluvčí Dušan Gavenda. Ani při chystaném prodloužení podchodů nemá být součástí projektu. "S její následnou realizací se ale nadále počítá," dodal Dušan Gavenda s tím, že se jen upřesňuje umístění v lokalitě.

Rekonstrukce nádraží měla původně stát necelých 700 milionů korun, ale kvůli rozsáhlým vícepracím, například kvůli spodní vodě nebo náročnosti obnovy krovů a stropů, se nyní předpokládají náklady 894 milionů korun bez DPH.