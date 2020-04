Samson bude do konce týdne chrlit vodu

Samsonova kašna by měla do konce týdne zase tryskat vodu. Na letní režim ji nyní připravují pracovníci vodohospodářské společnosti ČEVAK. Barokní památka přestala chrlit vodu v září loňského roku, kdy ulehla do zimního spánku.

Přípravy na letní provoz kašny Samson | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek