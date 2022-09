I tentokrát jsou práce podle mluvčí ČEVAKu Lenky Zimmelové rozděleny do tří dnů. "Ve středu vypustíme bazén kašny, odkud odstraníme všechny nečistoty a předměty. Na místě bude i vysokozdvižná plošina, odkud tlakovou vodou očistíme nejvyšší místa sousoší,“ popsal postup prací vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal.

Následně technici zkontrolují osvětlení a do bazénu kašny namontují zařízení, které v zimě zabraňuje zamrzání vody. "V pátek už se do kašny vrátí voda, ale pouze v zimním režimu. To znamená, že v povozu nebudou trysky a chrliče," uvedla Lenka Zimmelová.

Podobně se podle jejích slov technici vodohospodářské společnosti před příchodem zimy každoročně starají i o ostatní vodní prvky ve městě. "Jejich postupné zazimování začalo v uplynulém týdnu, kdy byla postupně vypnuta pítka v centru města, vodní hrátky v parku Čtyři Dvory nebo vodní prvky na Lannově třídě," doplnila.