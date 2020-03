„Pravidelná údržba potrvá každý den několik hodin a vyžádá si přítomnost vysokozdvižné plošiny,“ uvedla mluvčí.

Socha, která zdobí Samsonovu kašnu již třicet let, přitom není originál. Původní sochy kašny včetně maskaron nahradily kopie odolnějšího materiálu při rekonstrukci v roce 1990. "Originální sochařská díla jsou vystavena v přízemí českobudějovické radnice," říká Jitka Kramářová.

Co kašnu v následujících dnech čeká? „Přijde ještě vypuštění a očista bazénu. Technici z něj také vyjmou recirkulační zařízení, které v zimě zajišťuje proudění vody a brání jejímu zamrzání. Zkontrolují také čerpadla a osvětlení. Termín ještě upřesníme,“ dodala mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Barokní Samsonova kašna pochází z let 1721 - 1727 a svého druhu je jednou z největších v zemi. Ve své době sloužila k zásobování centra města vodou. Čerpala se do ní z Vltavy a kvůli tomu také byla na pravém břehu řeky postavena Vodárenská věž. Potrubí odtud přivádělo vodu do města pod hladinou Vltavy, což byl v tehdejší době značný technický úspěch. Kašna je dílem jihočeského sochaře J. Dietricha a kameníka Zachariáše Horna. Její dominantu tvoří právě socha Samsona krotícího lva, který stojí na výrazném dekorativním soklu se čtyřmi maskarony – chrliči vody. Horní součástí soklu jsou čtyři postavy atlantů nesoucí kamennou mušli, která byla Zachariášem Hornem vytesána přímo v lomu v Besednici u Trhových Svinů.