Významné jihočeské společnosti Madeta a GW JIHOTRANS darovaly budějovické nemocnici dva sanitní vozy v celkové hodnotě 3,2 milionu korun.

Přímo v areálu budejovické nemocnice předali ve čtvrtek 9. listopadu 2023 generální ředitelé dvou významných jihočeských společností zdravotnickému zařízení dva sanitní vozy. Za společnost Madeta Milan Teplý a za GW JIHOTRANS Robert Krigar předali automobily Michalu Šnorkovi, předsedovi představenstva Nemocnice České Budějovice. Sanitky mají celkovou hodnotu 3,2 milionu korun.

„Jsme velice rádi, že jsme i letos mohli nemocnici darovat sanitní vůz s přestavbou ROS. Jsme hrdí na to, že právě v našem regionu máme nejlepší nemocnici ČR. Pakliže to umožní naše finanční situace, budeme ve spolupráci s krajskou nemocnicí pokračovat i v letech následujících,“ uvedl Milan Teplý, generální ředitel Madety. Doplnil, že spolupráce s nemocnicí je dlouhodobá a nedovede si představit lepší. Zmínil i to, že už je ve věku, kdy i sám služby nemocnice využil a upozornil, že Madeta má 1600 zaměstnanců, kteří jsou také obyvateli regionu, a tedy využívají služby nemocnice.

Podobně se vyjádřil i generální ředitel GW JIHOTRANS Robert Krigar. „GW JIHOTRANS zaměstnává více než 1000 zaměstnanců, kteří pochopitelně využívají zdravotní péče českobudějovické nemocnice. Jsme proto velice rádi, že můžeme darováním sanitního vozu Renault Master poděkovat nemocnici za její příkladnou péči a naši dlouhodobou spolupráci,“ uvedl Robert Krigar a dodal, že dar sanitky odpovídá i tomu, že GW JIHOTRANS je dopravní firma.

„Se společnostmi Madeta a GW JIHOTRANS, které jsou významnými zaměstnavateli v regionu, dlouhodobě spolupracujeme a jsme za to velice rádi. Dvě nové sanitky nahradí vozy, které byly pořízeny v letech 2005 a 2008. V obnově našeho sanitního vozového parku průběžně pokračujeme. K dnešnímu dni disponujeme osmi sanitními vozy,“ uvedl generální ředitel budějovické nemocnice Michal Šnorek. Připojil, že sanitní vozy jsou využívané k převozům pacientů do nemocnice, mezi nemocnicemi nebo případně mezi pavilony v areálu nemocnice. Sanitky jsou dodané přesně podle požadavků nemocnice.

Podle řidiče Petra Havla, který bude jezdit s jednou z darovaných sanitek (od GW JIHOTRANS), mají vozy nezávislou klimatizaci zvlášť vpředu a vzadu a také nezávislé topení vpředu a vzadu, což je důležité kvůli pacientům. Petr Havel jezdí v nemocnici se sanitkou 17 let, jeho kolega Čestmír Cvach, který bude jezdit s druhým novým vozem (od Madety), už jezdí se sanitkou 15 let.