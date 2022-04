V seriálu Deník na návštěvě se tentokrát věnujeme obci Mydlovary. Ke spolkům působícím v obci patří Spolek amatérských sportovců Mydlovary. Vznikl v roce 2019, aby oficiálně zaštítil aktivity party, která se dala před lety dohromady při pořádání nohejbalových turnajů.

„Turnaj jsme pořádali i vloni, letos bude také,“ zdůrazňuje předseda spolku Miroslav Kamiš, že ani koronavir tradici nepřerušil. „Jen to bylo složitější,“ připomíná Miroslav Kamiš, že se například naposledy hrálo bez diváků a za přísných hygienických podmínek. Tento rok se chystá již jubilejní 10. ročník.

Dva týmy a večerní posezení

Na turnaj staví Mydlovarští zpravidla dva týmy, podle zkratky SAS Mydlovary nastoupil třeba vloni jeden jako Sasáci, ostatní účastníci jsou z Týna nad Vltavou, Zlivi, Dřítně nebo Českých Budějovic. S mančafty přijedou i fanoušci, povzbudit přijdou i domácí. Po turnaji hraje kapela, takže na sportovní akci navazuje večerní posezení s muzikou.

Hřiště má nyní díky podpoře obce například nový povrch nebo osvětlení. „Starostka Hana Chalupská je velkou podporovatelkou všech spolků. Ale co je hlavní, dokáže sehnat dotace, čímž ušetří obci nemalé peníze,“ říká Miroslav Kamiš a doplňuje, že je nyní v plánu příprava projektu, který by sloužil jako podklad žádosti o dotaci od Národní sportovní agentury. Cílem je získat lepší zázemí, například toalety. Dosud na vylepšení hřiště a zázemí kromě obce přispěl například ČEZ.

Cyklovýlet i práce v lese

Sportovci z Mydlovar oficiálně mají 19 členů, ale na akce zvou pravidelně všechny zájemce z obce, aby se mohl zapojit kdokoliv. Pořádají pět, šest podniků ročně. Například cyklovýlet pro rodiče s dětmi, pro děti letos chystají 28. května poprvé branný závod. „Hrajeme i tenis,“ naznačuje Miroslav Kamiš, že hřiště za hospodou je využité nejen při nohejbalu. Pořádá se třeba i turnaj v petanque pro děti a dospělé.

Spolek se ale zasloužil také o nový vánoční strom. Vloni byli Mydlovarští na sázení stromků, které pořádaly Lesy České republiky. Za odměnu dostali darem jehličnan, který je nyní zasazen na návsi a až poporoste, stane se podle Miroslava Kamiše ozdobou adventního času. Nebude už pak nutné každý rok kácet nový vánoční strom.

A se stromy souvisí i další činnost členů spolku. Pro obec zpracovávají brigádně dřevo, které je určené na prodej občanům v obci. Přibližně sto kubíků je záležitostí více než deseti víkendů v roce. Hlavní podíl má šest členů spolku. S Miroslavem Kamišem to jsou ještě Lukáš Kodl, Milan Kodl, Jiří Bohdal, Michal Majer a Milan Dolejší. Do lesní brigády se zapojujíi ostatní, ale uvedení členové věnují dobrovolné činnosti nejvíce času. „Dnes je to problém,“ zdůrazňuje Miroslav Kamiš ohledně dobrovolných aktivit, které sportovci i jinak vykonávají brigádně pro obec.