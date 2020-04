Firma FCC České Budějovice po domluvě s magistrátem opět otevře jeden ze sběrných dvorů (SD). V jihočeské metropoli tak SD Švábův Hrádek funguje od 1. dubna v omezeném režimu. „Žádáme občany, aby se do sběrného dvora vydali v nejnutnějších případech, tedy když odpad opravdu nemají kde uskladnit,“ zdůrazňuje náměstek primátora Ivo Moravec. Sběrný dvůr Švábův Hrádek bude otevřen každý pracovní den od 8 do 18 hodin. Zpočátku budou na provoz sběrného dvora dohlížet strážníci městské policie. Sběrné dvory v ulici Plynárenská a Dolní zůstávají nadále zavřené.

„I odpadové společnosti pracují v nouzovém režimu a snaží se maximálně ochránit své zaměstnance. Proto zákazníky sběrného dvora prosíme o velkou ohleduplnost a dodržování vládou vyhlášených opatření,“ říká ředitel FCC České Budějovice Roman Braný. V současnosti by se lidé měli pokusit minimalizovat vznik odpadů, nepouštět se do velkých úklidů, vyklízení sklepů či třídění šatníků. To vše by mělo počkat na dobu, kdy ani společnosti, které odpad svážejí nebo provozují sběrný dvůr, nebudou pracovat v nouzovém režimu.

"Pokud je cesta do sběrného dvora nezbytná, minimalizujte prosím kontakt se zaměstnanci. Dodržujte doporučenou vzdálenost mezi lidmi, cca 1,5 až 2 metry. Pochopitelně po celou dobu je nutná rouška zakrývající nos a ústa," zdůrazňuje Roman Braný. Od prvního dubna začne ve městě dle plánovaného harmonogramu také svoz bioodpadu. Obsah hnědých popelnic bude vyvážen jednou týdně.