Od 18. listopadu může opět každý zájemce přinášet použité knihy do Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podpořit tím dobročinnou sbírku Srdce za knihu. Darované knihy můžete také zakoupit za symbolickou cenu 50 Kč. Celý výtěžek sbírky bude věnován dětem a mladistvým s tělesným postižením, seniorům a opuštěným zvířatům.

Téměř každý z nás má doma knihu, kterou jen tak do ruky již nevezme. Ta však může velice dobře posloužit ještě někomu dalšímu. A právě to je smyslem sbírky Srdce za knihu. „Každý, kdo se rozhodne do sbírky darovat použitou knihu, si bude moci vybrat knižní záložku s jedním z několika motivů jako malé poděkování,“ vysvětluje Helena Vorlová, ředitelka Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Sběr použitých knih je však jen půlkou celé akce. „Uvítáme všechny typy knih, od románů přes pohádky, cestopisy, kuchařky až po sbírky básní. Darované knihy budeme průběžně třídit. Knihy v dobrém stavu budeme dále prodávat za symbolických 50 korun. Maximální darovaná částka omezena není,“ doplňuje ředitelka univerzitní knihovny. Výtěžek sbírky bude rozdělen rovným dílem mezi tři vybrané organizace – Centrum ARPIDA, Alzheimercentrum v Českých Budějovicích a Útulek pro opuštěná a handicapovaná zvířata České Budějovice.

Sběrné i prodejní místo knih se nachází u infopultu v přízemí Akademické knihovny v Branišovské ulici v Českých Budějovicích a v knihovně Zdravotně sociální fakulty na sídlišti Vltava. Knihy můžete přinášet kdykoliv v provozní době knihovny, a to až do 14. prosince. Zakoupit knížky bude možné od 18. listopadu do poslední soboty před Štědrým dnem, tedy do 21. prosince.

Obrovský zájem veřejnosti byl překvapením

Akademická knihovna pořádá již druhý ročník. „Rádi bychom navázali na úspěch prvního ročníku, kdy nám veřejnost darovala více než 2 400 knih a celkový výtěžek dosáhl téměř padesát tisíc korun,“ dodává Helena Vorlová. Podrobnosti o aktuálním ročníku sbírky lze najít na webu univerzity.