T.K. Orion se jako pobočný spolek k celorepublikové sbírce připojil v Českých Budějovicích. „V úterý 1. března po patnácté hodině vyrazíme s dodávkou a případně dalšími auty směr Praha, kde vše předáme České tábornické unii. Ta naplní autobus, který vyrazí ve středu v ranních hodinách směr Ukrajina. Vzhledem k působnosti České tábornické unii po celé republice předpokládáme, že se zapojí členové po celé České republice,“ popsal Lukáš Lejsek.

Plakát akce.Zdroj: archiv ČTU T.K. Orion

V rámci sbírky vybírají převážně spacáky, karimatky, deky, čelovky, nabité powerbanky, hygienické potřeby, potřeby pro miminka (pleny, sunary a další), filtry na vodu, léky, zdravotnický materiál (obinadla, obvazy, škrtidla, gázy) ale i trvanlivé potraviny. „Nevybíráme peněžní dary,“ upozornil.

Jihočeský kraj hledá dobrovolníky. Zájemci, hlaste se elektronickou cestou

O koordinaci sbírky se starají dobrovolníci z řad oddílu a dalších spřátelených oddílů spadajících pod Českou tábornickou unii. Sbírka se koná v pondělí od 12 do 20 hodin a úterý od 10 do 15 hodin. „V případě potřeby můžeme odjezd o pár hodin posunout, případně vypravit další auta - dobrovolníky na to máme,“ dodal Lejsek k organizaci.

Dary lze odevzdat v Klubovně ČTU na adrese Pasovská 64, České Budějovice 370 01.