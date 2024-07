V roce 1924 pokračovalo ubývání ryb v Malši, Vltavě i Mlýnské stoce, kteráž byla původně ramenem Malše. V září 1924 se rozhodl místní Český sportovní rybářský spolek nakoupit plevelné ryby a oživit vodní toky ve městě. Upozornil majitele rybníků, že zakoupí veškerou plevelnou rybu, tedy plevelnou z hlediska rybníků, kterou by zarybnil Malši a Vltavu. Bývaly doby, kdy nebylo třeba tohoto opatření, neboť naše řeky byly bohaté na ryby a raky.

Příčiny jsou dle rybářského spolku různé, a sice: stálé otravy z close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. továren vycházející a pak nízko položená kanalizace města. Pak „regulace řek a potoků, též mnohými majiteli mlýnů, kteří za veliké tisíce ryb do slupu nachytají, ale ani za haléř rybu nekoupili a ji do řeky nasadili. Nebýt rybářských spolků, tak by snad již ryb nebylo. V letošním roce zakoupena a do vody dána kapří násada 500 ks ze státní rybářské školy ve Vodňanech“. Tolik Český sportovní rybářský spolek v Českých Budějovicích.

Situace se od roku 1924 spíše zhoršovala. V roce 1928 vydala radnice nařízení, podle kterého bude městská stráž pokutovat služky, které sypou do Mlýnské stoky popel (sypaly každý den) a metaře vyklápějící do stoky smetí a každého, kdo něco do stoky hodil. Vltava trpěla produkcí pěnových „koláčů“ papírny v Pečkách (Větřní).

V roce 1995 byl proveden průzkum Mlýnské stoky v horní části. Byly zjištěny ryby jako plotice, lín, jelec, okoun hrouzek, mřenka, ouklej a štika. Pod výtokem odpadních kanálů pod teplárnou a okolo centra města ve stoce prakticky žádné ryby zjištěny nebyly. Na soutoku a na slepém rameni někdy postávají rybáři s pruty a čekají…

V metropoli jihu Čech, obklopené vodami, by se předpokládalo, že ryby budou nějak vidět. Naposled to bylo před rokem 1990 v Biskupské ulici, kde ve výkladní skříni restaurace U Železné panny stálo velké akvárium s rybami. V Široké býval hostinec U Kapra. Jedna lepší neoficiální zpráva: na soutoku před několika lety byl chycen tříkilový kapr.

Autor: Jan Schinko